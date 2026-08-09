Once candidatos disputan la alcaldía provincial de San Román tras cierre de listas
San Román

Once candidatos disputan la alcaldía provincial de San Román tras cierre de listas

Once candidatos disputarán la alcaldía de San Román el 4 de octubre de 2026, tras el cierre de listas; los electores definirán al próximo alcalde provincial

Puno: Colegio Santa Rosa celebra 98 años con serenata, feria y logros deportivos internacionales
Puno

Puno: Colegio Santa Rosa celebra 98 años con serenata, feria y logros deportivos internacionales

Colegio Santa Rosa celebra 98 años con feria de ciencias el 23 de agosto y serenata el 29; mil cien alumnas participarán en las actividades

Ministro de Vivienda promete acelerar etapa 4 del agua para Juliaca sin declarar desierto
Puno

Ministro de Vivienda promete acelerar etapa 4 del agua para Juliaca sin declarar desierto

Historiador René Calsín revela el legado milenario de Juliaca a un mes del centenario
Juliaca

Historiador René Calsín revela el legado milenario de Juliaca a un mes del centenario

Juliaca: buscan sancionar a clínica que arrojaron desechos hospitalarios en vía pública
Juliaca

Juliaca: buscan sancionar a clínica que arrojaron desechos hospitalarios en vía pública

San Román

Son 9 Candidatos al distrito de San Miguel: arrastran sentencias penales y vacíos patrimoniales ante el JNE

Son 9 Candidatos al distrito de San Miguel: arrastran sentencias penales y vacíos patrimoniales ante el JNE
Puno

Incumplimiento de alcaldes en centros poblados frena transferencia de recursos

Incumplimiento de alcaldes en centros poblados frena transferencia de recursos
Intensas lluvias: colapsan desagüe e inundan viviendas en Villa El Salvador por quinto año consecutivo
Nacional

Intensas lluvias: colapsan desagüe e inundan viviendas en Villa El Salvador por quinto año consecutivo

Lluvias intensas colapsaron el desagüe en el sector 1 de Villa El Salvador, inundando viviendas con aguas servidas y dañando pertenencias y medicamentos de vecinos

LA RED

Arequipa: Fiscalía allana vivienda por presunto caso de trabajo forzoso contra joven puneña captada con falsa oferta laboral
Red de Medios Regionales

Arequipa: Fiscalía allana vivienda por presunto caso de trabajo forzoso contra joven puneña captada con falsa oferta laboral

Puno en alerta sequía y fenómeno el niño amenazan la agricultura y ganadería de la cuenca del Titicaca 
Red de Medios Regionales

Puno en alerta sequía y fenómeno el niño amenazan la agricultura y ganadería de la cuenca del Titicaca 

Ayacucho sin planes completos ni presupuesto suficiente para enfrentar desastres
Red de Medios Regionales

Ayacucho sin planes completos ni presupuesto suficiente para enfrentar desastres

Detienen a candidato a consejero de APP por presunta suplantación de identidad en intervención policial
Red de Medios Regionales

Detienen a candidato a consejero de APP por presunta suplantación de identidad en intervención policial

°C
·

Región Puno

Juliaca: trabajadores del sector salud anuncian paro de 48 horas
Juliaca

Juliaca: trabajadores del sector salud anuncian paro de 48 horas

Puno alerta por nevadas, granizo y lluvia del 9 al 11 de agosto
Puno

Puno alerta por nevadas, granizo y lluvia del 9 al 11 de agosto

Once candidatos disputan la alcaldía provincial de San Román tras cierre de listas
San Román

Once candidatos disputan la alcaldía provincial de San Román tras cierre de listas

JNE admite lista de Perú Primero en Puno pese a improcedencia inicial del JEE
Puno

JNE admite lista de Perú Primero en Puno pese a improcedencia inicial del JEE

Apunte a lapiz

🎙️ Pachamama Radio

Síguenos en redes

FB Oficial
FB Radio
X
TikTok
YouTube
LinkedIn
WhatsApp
Instagram
Messenger
G News
Juliaca: Sensibilizan a población para que acudan a planificación familiar
San Román

Juliaca: Sensibilizan a población para que acudan a planificación familiar

Red de Salud San Román refuerza planificación familiar ante 42 % de prevalencia y 2 % de embarazos adolescentes mediante actividades preventivas en Juliaca

Incendio forestal en Orurillo afecta cinco hectáreas de cobertura natural en Puno
Melgar

Incendio forestal en Orurillo afecta cinco hectáreas de cobertura natural en Puno

Jóvenes lideran inscripciones para matrimonio masivo comunitario en Puno
Puno

Jóvenes lideran inscripciones para matrimonio masivo comunitario en Puno

Vecinos de Salcedo amenazan con vía legal si municipalidad no dialoga sobre construcción de posta
Puno

Vecinos de Salcedo amenazan con vía legal si municipalidad no dialoga sobre construcción de posta

Juliaca: Violento choque deja a una mujer grave y una camioneta fugada
Juliaca

Juliaca: Violento choque deja a una mujer grave y una camioneta fugada

Juliaca: Delincuentes armados roban camioneta y se llevan a niña de 9 años
Juliaca

Juliaca: Delincuentes armados roban camioneta y se llevan a niña de 9 años

Sindicatos proponen a excongresista puneño Carlos Zeballos como presidente de EsSalud
Puno

Sindicatos proponen a excongresista puneño Carlos Zeballos como presidente de EsSalud

Altuve dice que el sur no ha sido ilustrado y se quedó estancado en el barroco
Puno

Altuve dice que el sur no ha sido ilustrado y se quedó estancado en el barroco

César Tito cuestionó las declaraciones de Fernán Altuve sobre el sur del Perú y afirmó que la postergación responde a…

NACIONAL

Intensas lluvias: colapsan desagüe e inundan viviendas en Villa El Salvador por quinto año consecutivo
Nacional

Intensas lluvias: colapsan desagüe e inundan viviendas en Villa El Salvador por quinto año consecutivo

Lluvias intensas colapsaron el desagüe en el sector 1 de Villa El Salvador, inundando viviendas con aguas servidas y dañando pertenencias y medicamentos de vecinos

Fujimori anuncia despliegue de Fuerzas Armadas en calles y transporte público
Nacional

Fujimori anuncia despliegue de Fuerzas Armadas en calles y transporte público

Keiko Fujimori anunció que en los próximos días las Fuerzas Armadas estarán en calles y transporte público para combatir extorsión y delincuencia

Polémica por ministro Arnillas revive denuncias y dudas sobre su perfil
Nacional

Polémica por ministro Arnillas revive denuncias y dudas sobre su perfil

Mauricio Arnillas asumió Vivienda entre cuestionamientos por declaraciones sobre Juliaca, publicaciones en redes y observaciones a su hoja de vida

Vídeo

Cargando videos...

Destacadas de la Semana

Juliaca

Juliaca: Delincuentes armados roban camioneta y se llevan a niña de 9 años

Delincuentes armados robaron una camioneta con una niña de nueve años dentro en Juliaca y la menor fue hallada sana mientras sigue la búsqueda…

Juliaca: Delincuentes armados roban camioneta y se llevan a niña de 9 años
Juliaca

Juliaca: buscan sancionar a clínica que arrojaron desechos hospitalarios en vía pública

Municipalidad de San Román investiga desechos hospitalarios abandonados en Jorge Chávez; hallaron jeringas y residuos peligrosos que amenazan a vecinos y trabajadores

Juliaca: buscan sancionar a clínica que arrojaron desechos hospitalarios en vía pública
Puno

Colegio Glorioso San Carlos inaugura taller tecnológico por sus 201 años

Glorioso San Carlos inauguró un taller tecnológico y un espacio para Prensa Carolina durante las actividades por sus 201 años de vida institucional

Colegio Glorioso San Carlos inaugura taller tecnológico por sus 201 años
LA RED
Arequipa: Fiscalía allana vivienda por presunto caso de trabajo forzoso contra joven puneña captada con falsa oferta laboral
Red de Medios Regionales

Arequipa: Fiscalía allana vivienda por presunto caso de trabajo forzoso contra joven puneña captada con falsa oferta laboral

Una joven de 23 años, natural del distrito de Ilave, en la región Puno, denunció haber sido víctima de un…

Puno en alerta sequía y fenómeno el niño amenazan la agricultura y ganadería de la cuenca del Titicaca 
Red de Medios Regionales

Puno en alerta sequía y fenómeno el niño amenazan la agricultura y ganadería de la cuenca del Titicaca 

Ayacucho sin planes completos ni presupuesto suficiente para enfrentar desastres
Red de Medios Regionales

Ayacucho sin planes completos ni presupuesto suficiente para enfrentar desastres

Red de Medios Regionales

Detienen a candidato a consejero de APP por presunta suplantación de identidad en intervención policial

Detienen a candidato a consejero de APP por presunta suplantación de identidad en intervención policial
Red de Medios Regionales

Sombriti: ensayo y poesía en tiempos de represión e impunidad

Sombriti: ensayo y poesía en tiempos de represión e impunidad
Red de Medios Regionales

Jaén: Fiesta patronal del Señor de Huamantanga 2026 iniciará el 4 de septiembre con procesiones y novenas

Jaén: Fiesta patronal del Señor de Huamantanga 2026 iniciará el 4 de septiembre con procesiones y novenas
Red de Medios Regionales

Oswaldo Chanove premio FIL 2026: «La poesía está asimilando las pantallas y los algoritmos»

Oswaldo Chanove premio FIL 2026: «La poesía está asimilando las pantallas y los algoritmos»

Actualidad

Brasil: Pueblo Ashaninka resiste invasión del narcotráfico en la Amazonía fronteriza
Internacional

Brasil: Pueblo Ashaninka resiste invasión del narcotráfico en la Amazonía fronteriza

Grupos armados invaden territorio ashaninka en frontera Brasil-Perú mientras el narcotráfico usa ríos amazónicos como rutas de cocaína afectando a comunidades indígenas

EE.UU.: Súper tifón Bavi golpea la isla de Rota con vientos extremos
Internacional

EE.UU.: Súper tifón Bavi golpea la isla de Rota con vientos extremos

Trump logra que FIFA revierta roja a Balogun en Mundial
Internacional

Trump logra que FIFA revierta roja a Balogun en Mundial

Derechos del consumidor en Cyber Wow: qué saber antes, durante y después de comprar
Actualidad

Derechos del consumidor en Cyber Wow: qué saber antes, durante y después de comprar

Indecopi recomienda verificar precios garantías y condiciones antes de comprar en Cyber Wow para prevenir incumplimientos y proteger a consumidores

Bosques tropicales pierden hasta 86% de carbono por deforestación
Actualidad

Bosques tropicales pierden hasta 86% de carbono por deforestación

Células alfa del páncreas son clave para regular el azúcar
Ciencia

Células alfa del páncreas son clave para regular el azúcar

DEPORTES

Cefut Juliaca vence 2-0 a Municipal Orurillo y avanza en Copa Perú
Deportes

Cefut Juliaca vence 2-0 a Municipal Orurillo y avanza en Copa Perú

Argentina y siete selecciones avanzan a cuartos del Mundial 2026
Deportes

Argentina y siete selecciones avanzan a cuartos del Mundial 2026

Inglaterra remonta y vence 3-2 a México en Mundial 2026
Deportes

Inglaterra remonta y vence 3-2 a México en Mundial 2026

Últimas publicaciones

Puno: Colegio Santa Rosa celebra 98 años con serenata, feria y logros deportivos internacionales
Puno

Puno: Colegio Santa Rosa celebra 98 años con serenata, feria y logros deportivos internacionales

Colegio Santa Rosa celebra 98 años con feria de ciencias el 23 de agosto y serenata el 29; mil cien alumnas participarán en las actividades

Ministro de Vivienda promete acelerar etapa 4 del agua para Juliaca sin declarar desierto
Puno

Ministro de Vivienda promete acelerar etapa 4 del agua para Juliaca sin declarar desierto

Historiador René Calsín revela el legado milenario de Juliaca a un mes del centenario
Juliaca

Historiador René Calsín revela el legado milenario de Juliaca a un mes del centenario

Juliaca: buscan sancionar a clínica que arrojaron desechos hospitalarios en vía pública
Juliaca

Juliaca: buscan sancionar a clínica que arrojaron desechos hospitalarios en vía pública

Son 9 Candidatos al distrito de San Miguel: arrastran sentencias penales y vacíos patrimoniales ante el JNE
San Román

Son 9 Candidatos al distrito de San Miguel: arrastran sentencias penales y vacíos patrimoniales ante el JNE

Incumplimiento de alcaldes en centros poblados frena transferencia de recursos
Puno

Incumplimiento de alcaldes en centros poblados frena transferencia de recursos

Juliaca: trabajadores del sector salud anuncian paro de 48 horas
Juliaca

Juliaca: trabajadores del sector salud anuncian paro de 48 horas

Puno alerta por nevadas, granizo y lluvia del 9 al 11 de agosto
Puno

Puno alerta por nevadas, granizo y lluvia del 9 al 11 de agosto

Once candidatos disputan la alcaldía provincial de San Román tras cierre de listas
San Román

Once candidatos disputan la alcaldía provincial de San Román tras cierre de listas

JNE admite lista de Perú Primero en Puno pese a improcedencia inicial del JEE
Puno

JNE admite lista de Perú Primero en Puno pese a improcedencia inicial del JEE

Juliaca: Sensibilizan a población para que acudan a planificación familiar
San Román

Juliaca: Sensibilizan a población para que acudan a planificación familiar

Incendio forestal en Orurillo afecta cinco hectáreas de cobertura natural en Puno
Melgar

Incendio forestal en Orurillo afecta cinco hectáreas de cobertura natural en Puno

Jóvenes lideran inscripciones para matrimonio masivo comunitario en Puno
Puno

Jóvenes lideran inscripciones para matrimonio masivo comunitario en Puno

Vecinos de Salcedo amenazan con vía legal si municipalidad no dialoga sobre construcción de posta
Puno

Vecinos de Salcedo amenazan con vía legal si municipalidad no dialoga sobre construcción de posta

Juliaca: Violento choque deja a una mujer grave y una camioneta fugada
Juliaca

Juliaca: Violento choque deja a una mujer grave y una camioneta fugada

Juliaca: Delincuentes armados roban camioneta y se llevan a niña de 9 años
Juliaca

Juliaca: Delincuentes armados roban camioneta y se llevan a niña de 9 años

Sindicatos proponen a excongresista puneño Carlos Zeballos como presidente de EsSalud
Puno

Sindicatos proponen a excongresista puneño Carlos Zeballos como presidente de EsSalud

Altuve dice que el sur no ha sido ilustrado y se quedó estancado en el barroco
Puno

Altuve dice que el sur no ha sido ilustrado y se quedó estancado en el barroco

Dos candidatos quedan fuera y siete se disputarán el sillón regional de Puno
Puno

Dos candidatos quedan fuera y siete se disputarán el sillón regional de Puno

Ruth Luque: “Han retomado las prácticas fujimontesinistas para debilitar a la oposición”
Puno

Ruth Luque: “Han retomado las prácticas fujimontesinistas para debilitar a la oposición”

Formalizan denuncia ante Sunafil por presunto despido arbitrario en obra de cerrito Huajsapata
Puno

Formalizan denuncia ante Sunafil por presunto despido arbitrario en obra de cerrito Huajsapata

Trabajadores de salud de la región de Puno anuncian paro de 48 horas por incumplimientos de GORE.
Chucuito

Trabajadores de salud de la región de Puno anuncian paro de 48 horas por incumplimientos de GORE.

Incumplimiento de alcaldes en centros poblados frena transferencia de recursos
Puno

Incumplimiento de alcaldes en centros poblados frena transferencia de recursos

Migraciones aumenta personal en frontera por fiesta de Copacabana en Bolivia
Puno

Migraciones aumenta personal en frontera por fiesta de Copacabana en Bolivia

Juliaca: Sensibilizan a población para que acudan a planificación familiar
San Román

Juliaca: Sensibilizan a población para que acudan a planificación familiar

Puno: Colegio Santa Rosa celebra 98 años con serenata, feria y logros deportivos internacionales
Puno

Puno: Colegio Santa Rosa celebra 98 años con serenata, feria y logros deportivos internacionales