El gerente de Gestión Ambiental y Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de San Román, Arturo Oroz Bocángel, advirtió que los trabajadores de limpieza pública y Parques y Jardines están expuestos a constantes agresiones durante sus jornadas laborales, especialmente en horarios de madrugada. La declaración se produjo tras conocerse el caso de una trabajadora municipal que fue agredida mientras cumplía sus funciones en Juliaca.

El funcionario informó que tomó conocimiento del hecho durante la madrugada y que, junto con el responsable del área, acompañó a la trabajadora a realizar las diligencias ante la Policía. Explicó que inicialmente la afectada no quería presentar una denuncia por temor a involucrarse en mayores problemas; sin embargo, finalmente se realizaron las evaluaciones médico-legales y las declaraciones correspondientes.

Oroz Bocángel señaló que, aunque inicialmente la trabajadora manifestó sentirse mejor, horas después su hija comunicó que presentaba nuevas molestias de salud, por lo que fue trasladada a EsSalud. Según indicó, en dicho establecimiento le solicitaron la denuncia policial y una garantía económica para recibir atención, situación que dificultó su evaluación médica. Ante ello, el responsable del área brindó apoyo económico para que pudiera acudir a un establecimiento particular.

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Asimismo, anunció que volverá a gestionar la atención médica de la trabajadora para que se le practiquen los exámenes necesarios, debido a que presentaba dolores en el pecho. También precisó que la oficina de Bienestar Social realizará el seguimiento de su estado de salud y evaluará la posibilidad de otorgarle descanso médico, según su evolución.

En cuanto a las acciones legales, el gerente indicó que hasta el momento no habían logrado identificar a la presunta agresora, por lo que pidió la colaboración de los vecinos que puedan proporcionar información o imágenes de cámaras particulares. Una vez que se cuente con su identidad, el informe será remitido a la Procuraduría Municipal para que se evalúe la denuncia correspondiente.

Finalmente, recordó que en 2024 también se registraron agresiones contra trabajadores de limpieza pública, entre ellas un ataque con una botella en el sector de salida a Puente. Frente a estos antecedentes, planteó la necesidad de mejorar los mecanismos de atención médica para el personal municipal que sufra accidentes o agresiones durante el cumplimiento de sus labores.