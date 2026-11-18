El gerente de Gestión Ambiental y Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de San Román, Arturo Oroz Bocángel, pidió ayuda para identificar a la mujer que habría agredido a Erodita Condori Pilco, trabajadora de Parques y Jardines, mientras cumplía sus labores en Juliaca.

El funcionario informó que la trabajadora de 55 años presentó malestar después de la agresión y fue trasladada al seguro por su compañero Henry, además de recibir acompañamiento para acudir a la dependencia policial y formalizar el caso.

Oroz señaló que todavía no conocen la identidad de la presunta agresora y esperan recibir el informe del responsable del área para entregar los documentos a la Procuraduría Municipal, que evaluará las acciones legales correspondientes.

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Buscan identificar a la presunta agresora

El gerente solicitó el apoyo de los vecinos y de las personas que puedan brindar información para identificar a la mujer involucrada, pues la municipalidad busca reunir los datos necesarios para iniciar acciones legales.

Por otro lado, el funcionario señaló que la trabajadora tuvo dificultades para recibir atención médica, debido a que en el establecimiento de salud le solicitaron la denuncia policial y una garantía económica para continuar con la atención.

Ante esta situación, anunció que buscará dialogar con las autoridades de salud para mejorar los mecanismos de atención a los trabajadores municipales que resulten afectados durante el cumplimiento de sus labores.

Alertan sobre agresiones al personal municipal.

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El gerente recordó que en 2024 también lanzaron una botella contra trabajadores municipales en inmediaciones del puente de la salida de la ciudad, además de otros incidentes relacionados con personas en estado de ebriedad.

La autoridad municipal advirtió que el personal de limpieza y mantenimiento enfrenta situaciones de riesgo durante sus jornadas nocturnas y de madrugada, cuando realiza labores en distintos sectores de Juliaca.

La municipalidad espera recibir el informe del área correspondiente y reunir información sobre la presunta agresora para remitir la documentación a la Procuraduría Municipal y evaluar las medidas legales.