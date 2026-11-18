Dirigentes de las cuatro zonas de Juliaca exigieron al diputado César Tito Rojas y al senador Moisés Chipana impulsar la fiscalización de Seda Juliaca, ante los reclamos por el deficiente servicio de agua potable y el incremento de las tarifas que pagan los usuarios.

Durante el encuentro, los representantes vecinales entregaron un memorial a ambas autoridades y solicitaron que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público intervengan la empresa, al considerar que los problemas del servicio continúan sin solución.

«Después de años no tenemos un servicio de calidad y encima nos están aumentando la tarifa», reclamaron los dirigentes, quienes exigieron una respuesta inmediata frente a las deficiencias que, según señalaron, afectan a las familias de Juliaca.

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Autoridades responden ante reclamos vecinales

Ante el pedido, el diputado César Tito Rojas se comprometió a coordinar con su bancada para solicitar la intervención de la Contraloría y remitir la documentación a las entidades competentes, además de acompañar el proceso de fiscalización.

El parlamentario también señaló que cualquier posible cambio en la empresa deberá sustentarse en informes y pruebas, mientras los dirigentes esperan que el compromiso se traduzca en acciones concretas.

Por su parte, el senador Moisés Chipana sostuvo que no recibió documentos ni una invitación previa de los dirigentes para abordar el problema, aunque afirmó que habría participado de conocer el pedido; esta respuesta generó nuevos cuestionamientos de los pobladores.

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Reclaman por calidad del agua y tarifas

Durante la reunión, los vecinos también manifestaron su preocupación por el consumo de agua que consideran contaminada y exigieron una intervención urgente que permita esclarecer las deficiencias del servicio que brinda Seda Juliaca.

Los reclamos se produjeron durante la visita de ambas autoridades a Juliaca, donde participaron en la inauguración de los Juegos Deportivos Magisteriales, actividad en la que algunos asistentes buscaban fotografiarse con los representantes del Congreso.

Mientras se desarrollaba la actividad, los dirigentes continuaron solicitando soluciones para el abastecimiento de agua potable y el cumplimiento de los compromisos asumidos, por lo que esperan que el memorial llegue a la Contraloría y al Ministerio Público para su evaluación.