Dos de cada tres liberteños viven en distritos con riesgo alto o muy alto de inundación

La Comisión ENFEN mantiene la alerta de un Fenómeno El Niño de magnitud extraordinaria hasta enero de 2027, con lluvias superiores a lo normal en la costa norte entre octubre y diciembre de este año. En este escenario, el Cenepred estima que 1 millón 450 mil liberteños — 66.5% de la población regional— residen en distritos con riesgo alto o muy alto de inundación. Se trata de la tercera mayor cifra del país, después de Lima Metropolitana (4.9 millones) y Piura (1.8 millones).

Viviendas precarias y riesgo en el agro

La precariedad de las viviendas agrava la exposición. En 2025, más de la mitad de las viviendas urbanas de la región estaban construidas de manera informal, según cálculos del IPE a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). De esas viviendas, el 83.4% tenía pisos inadecuados; el 50.8%, techos precarios; y el 38.5%, paredes de quincha, piedra con barro u otros materiales vulnerables. Además, según el Cenepred, 403 mil viviendas liberteñas se ubican en zonas de alta susceptibilidad a inundaciones.

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El agro también está en riesgo. El sector explica el 18.4% de la actividad económica de La Libertad y emplea al 28.7% de sus trabajadores. Según el Cenepred, 201 mil hectáreas agrícolas —34.7% de la superficie agrícola regional— presentan riesgo alto o muy alto de inundación. A ello se suma que el 84% de la red vial en la región se encuentra en condiciones inadecuadas, lo que podría aislar zonas productivas y encarecer el traslado de cosechas.

Las brechas de agua también elevan los riesgos sanitarios. Solo el 17.8% de liberteños accede a agua limpia para el consumo y la continuidad del servicio promedia 12 horas diarias, frente a 19 horas a nivel nacional. Las lluvias, el calor y el almacenamiento de agua en recipientes favorecen la proliferación del dengue. En 2023, las defunciones por esta enfermedad se quintuplicaron a 444 en el país y La Libertad pasó de no registrar muertes a alcanzar 29. En lo que va de 2026, la región ya registra más de 10 mil casos y 5 fallecidos, frente a 519 casos y ninguna muerte en todo 2025.

Prevención abandonada

La prevención de desastres en La Libertad enfrenta limitaciones. Al cierre de setiembre, el 64.3% de los proyectos de gestión de riesgos y emergencias estaba paralizado o abandonado, según cálculos del IPE a partir de cifras del MEF. A ello se suma que solo 13.7% de las municipalidades de la región cuenta con un plan de prevención y reducción del riesgo de desastres vigente conforme a los registros de Cenepred.

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Las próximas autoridades subnacionales, que asumirán funciones en plena temporada de lluvias, deberán priorizar la atención de emergencias, intervenir los puntos críticos y asistir a las poblaciones afectadas. En una región dependiente del agro, reducir los daños por desastres también significa proteger el empleo y las agroexportaciones, mientras que una respuesta oportuna permite resguardar la salud de su población.

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