El papa León XIV pasa su última noche en Perú en la Nunciatura de Lima

El papa León XIV pasa su última noche en el Perú en la Nunciatura Apostólica de Lima, después de bendecir a los fieles congregados en las inmediaciones del distrito de Jesús María, que lo recibieron con gritos y carteles.
El pontífice tuvo una jornada muy apretada: según el video difundido, llegó desde Pucallpa tras pasar por el Cusco, y aun así volvió a saludar a la multitud.
Ante los jóvenes, que eran mayoría en el lugar, el pontífice les dijo: “Ustedes son señal de esperanza”, y los animó a no perder la esperanza.
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Un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes
Antes de despedirse, bendijo cruces, rosarios y otros objetos de devoción que los fieles habían llevado, y dejó la bendición de Dios sobre todos los presentes.
Los fieles, que levantaban carteles y peluches, respondieron con gritos: “Papa León, te queremos un montón”.
Cuando el pontífice entró a la nunciatura, la gente se mostró algo decepcionada, pero decidieron quedarse en la calle.
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La jornada del lunes en el Callao
Este lunes, a las 08:30 horas, el pontífice iniciará su jornada con una visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao.
Esa visita se suma al mensaje que el pontífice dirigió antes de irse, cuando dio una bendición especial a los enfermos y a los ancianos.
Hasta el momento, la información disponible no detalla el resto de la agenda del lunes ni la hora de su salida del país.
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