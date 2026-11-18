El Frente de Organizaciones Populares (FOP) de Puno prepara una jornada de lucha para mediados de diciembre en rechazo al incremento de los precios de los productos de primera necesidad y los combustibles. Así lo anunció su presidente, Amador Núñez Mamani, quien advirtió que el encarecimiento de los alimentos viene afectando la economía de las familias de la región.

El dirigente puso como ejemplo el precio del tomate, que habría pasado de 3 a más de 7 soles por kilogramo en el transcurso de la última semana. También señaló que otras verduras, productos de abarrotes y el balón de gas registraron incrementos. Según indicó, este último se comercializa actualmente entre 73 y 75 soles.

Núñez atribuyó el alza de los productos al incremento del precio de los combustibles y cuestionó la respuesta del Gobierno central frente a esta situación. Sostuvo que existe preocupación entre la población por el impacto de estos costos en la canasta familiar y consideró que las autoridades deben explicar las razones de los incrementos y adoptar medidas.

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Precisó que la jornada de protesta todavía no tiene una fecha definida ni una relación confirmada de organizaciones participantes, debido a que en los próximos días convocarán a una reunión para establecer el petitorio y las acciones que asumirán. No obstante, adelantó que la movilización se proyecta para mediados de diciembre y que también incluiría cuestionamientos al desempeño del Gobierno y de los parlamentarios.

Por otro lado, el presidente del FOP anunció que el próximo 20 de diciembre de 2026 se realizará una convención para elegir al nuevo Consejo Directivo de la organización, debido a que la actual dirigencia culminará sus funciones el 31 de diciembre. La sede del encuentro será comunicada posteriormente a las organizaciones y asociaciones participantes.

Núñez explicó que podrán participar representantes de organizaciones con personería jurídica y dirigentes de barrios debidamente acreditados mediante sus libros de actas. Asimismo, señaló que se establecerán restricciones para quienes hayan participado como candidatos en procesos electorales o mantengan vínculos de liderazgo con organizaciones políticas, además de las personas expulsadas del FOP.

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El dirigente sostuvo que estas condiciones buscan evitar la politización de la organización y fortalecer su representación social antes de la elección de la nueva directiva.