El Frente de Organizaciones Populares (FOP) de Puno prepara una jornada de lucha para mediados de diciembre contra el incremento de los precios de los alimentos y combustibles, anunció su presidente, Amador Núñez Mamani, quien alertó sobre el impacto en la economía de las familias.

El dirigente mencionó que el precio del tomate habría subido de 3 a más de 7 soles por kilogramo durante la última semana, mientras que otros productos como verduras y abarrotes también registraron incrementos.

Respecto al gas doméstico, señaló que el balón de gas se comercializa actualmente entre 73 y 75 soles, y atribuyó el encarecimiento de los productos al aumento del precio de los combustibles.

FOP definirá petitorio y fecha de protesta.

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Núñez cuestionó la respuesta del Gobierno central frente al alza de precios y sostuvo que las autoridades deben explicar las razones de estos incrementos y adoptar medidas para atender la preocupación de la población.

Por ahora, la protesta no tiene fecha definida ni una lista confirmada de organizaciones participantes, debido a que la dirigencia convocará en los próximos días a una reunión para establecer el petitorio y las acciones que asumirán.

El presidente del FOP adelantó que la movilización también incluiría cuestionamientos al Gobierno y al Parlamento, aunque los planteamientos específicos serán definidos en la reunión con las organizaciones.

Convención elegirá a nueva dirigencia del FOP.

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Por otro lado, el dirigente anunció que el 20 de diciembre de 2026 se realizará una convención para elegir al nuevo Consejo Directivo del FOP, debido a que la actual gestión culminará sus funciones el 31 de diciembre.

Sobre la participación, explicó que podrán asistir representantes de organizaciones con personería jurídica y dirigentes de barrios acreditados mediante sus respectivos libros de actas, mientras que la sede del encuentro será comunicada posteriormente.

El representante también indicó que se establecerán restricciones de participación para quienes hayan sido candidatos en procesos electorales, mantengan cargos de liderazgo en organizaciones políticas o hayan sido expulsados del FOP.

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La dirigencia sostiene que estas condiciones buscan evitar la politización de la organización y fortalecer su representación social; los requisitos y el lugar de la convención deberán comunicarse a las asociaciones participantes.