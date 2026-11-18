Los gremios empresariales y representantes del sector turismo de Puno pedirán a los candidatos al Gobierno Regional, Marcelino Tonconi Quispe y Eduardo Quispe Pandia, compromisos concretos para impulsar el turismo durante el debate electoral del próximo 25 de noviembre.

Entre sus principales demandas figuran la descontaminación del lago Titicaca, la construcción de un nuevo muelle turístico y el mejoramiento de la conectividad vial y aérea, además de espacios adecuados para recibir eventos culturales, académicos e internacionales.

Durante la presentación de propuestas, los representantes cuestionaron que varias gestiones regionales no hayan concretado proyectos importantes y advirtieron que Puno podría perder oportunidades de crecimiento si las próximas autoridades no priorizan la actividad turística.

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Candidatos deberán sustentar sus proyectos

El empresario turístico Luis Pilco señaló que los aspirantes no deben limitarse a anunciar obras durante la campaña electoral, sino demostrar capacidad de gestión y presentar compromisos que incluyan presupuesto, plazos y responsables para ejecutar cada proyecto.

Por su parte, el empresario cuestionó la poca importancia que, según indicó, las autoridades otorgan al turismo, pese a su impacto en el transporte, comercio, gastronomía y otros servicios, por lo que pidió considerarlo un eje económico regional.

Los representantes informaron que ya entregaron su documento de propuestas a ambos candidatos y esperan recibir respuestas el miércoles 25 de noviembre, con cifras de inversión y compromisos que permitan evaluar sus planteamientos para la gestión regional 2027-2030.