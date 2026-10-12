Juliaca: director de Pedagógico exige a DREP emitir resolución de su designación

El director de la Escuela de Educación Superior Pedagógico Público de Juliaca, Macías Platón Mamani Vargas, cuestionó la demora de la Dirección Regional de Educación de Puno (DREP) en emitir la resolución que oficialice su designación, un documento necesario para representar legalmente a la institución y realizar trámites administrativos.

Mamani Vargas explicó que lleva cerca de 30 días en esta situación, tras el fallecimiento del anterior director, y advirtió que la falta de la resolución le impide firmar documentos y declaraciones juradas que la institución necesita para continuar con sus actividades administrativas.

El pedido se realizó durante el aniversario de la institución, que cumplió 62 años al servicio de la educación, en ese contexto, el director también alertó sobre el deterioro de la infraestructura, construida hace aproximadamente 40 años, y señaló que requiere una renovación urgente.

“Un pequeño movimiento de seis grados se derrumba nuestra infraestructura”, advirtió Mamani Vargas al explicar los riesgos que enfrenta el local educativo, por ello, pidió a las autoridades que atiendan las necesidades de la institución y apoyen las gestiones para contar con instalaciones modernas y seguras.

El director informó que la escuela trabaja en la renovación de su licenciamiento para los programas de Educación Inicial y Primaria, pero enfrenta dificultades por la falta de documentos que acrediten legalmente el terreno, requisito importante para avanzar hacia una futura construcción.

Finalmente, Mamani Vargas pidió a la DREP agilizar la resolución de su designación y solicitó a las autoridades correspondientes apoyar el saneamiento legal del terreno, además, llamó a docentes y estudiantes a trabajar unidos para cumplir las metas de la institución.