Juliaca: exigen culminar expediente para construir parque recreacional en urbanización Santa María

Con una protesta, los vecinos de la urbanización Santa María primer sector de la ciudad de Juliaca, exigen a la autoridad edil de la provincia de San Román, la culminación del expediente técnico para la construcción de un parque recreacional en la zona.

El presidente de la referida urbanización, Pastor Huayta, indicó que existen demoras en la culminación del expediente técnico debido al burocrático tramite administrativo que se debe seguir.

“La Subgerencia de Logística no da viabilidad a este importante proyecto, al momento no se han aprobado los trámites y no hay un trabajo eficiente por parte de los funcionarios municipales”, cuestionó.

A través de Pachamama radio, sostuvo que el alcalde de San Román debería evaluar el desempeño de sus funcionarios y cambiar a la mayoría de estos, que a su criterio, pondrían diferentes trabas, lo que origina el retraso de proyectos.