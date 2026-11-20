Padres de familia de la institución educativa primaria 20 de Enero de Juliaca protestaron en los exteriores de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Román para rechazar la racionalización de dos docentes, medida que implicaría reducir de nueve a siete el número de maestros del plantel para el próximo año escolar. Los manifestantes advirtieron que esta decisión afectaría la continuidad de la enseñanza de sus hijos y cuestionaron la falta de soluciones por parte de las autoridades educativas.

Uno de los padres de familia, representante del quinto grado sección A, manifestó que 25 escolares de este salón serían perjudicados con el retiro de su docente, precisamente cuando se encuentran próximos a culminar el nivel primario. Expresó su preocupación por las condiciones en las que los estudiantes llegarían al sexto grado y posteriormente iniciarían la secundaria.

Según los padres, los docentes considerados en el proceso de racionalización son Luz Marina y Johnny Clark, quienes llegaron a la institución hace aproximadamente tres años. Los manifestantes señalaron que ambos maestros cuentan con la aceptación de las familias debido a su metodología de enseñanza y el trabajo que realizan con los escolares.

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Asimismo, cuestionaron que la medida se sustente en criterios de antigüedad y normativa administrativa, sin considerar, desde su perspectiva, el desempeño y la aceptación de los docentes por parte de la comunidad educativa. Una madre de familia sostuvo que los maestros con mayor tiempo de permanencia continuarían en la institución, mientras que aquellos que, según afirmó, muestran mayor disposición para enseñar serían reasignados.

Los padres también advirtieron que la racionalización podría ocasionar la unión de secciones de segundo y tercer grado, situación que generaría preocupación por las condiciones de atención a los estudiantes. Indicaron que actualmente la institución educativa cuenta con aproximadamente 130 alumnos, cifra que, según recordaron, anteriormente superaba los 200 escolares.

Finalmente, los manifestantes señalaron que sostuvieron reuniones con representantes de la UGEL San Román y con el director de la institución educativa, pero aseguraron que no obtuvieron una solución favorable a sus demandas. Por ello, solicitaron que las autoridades educativas revisen la decisión y consideren la permanencia de los dos docentes cuestionados.