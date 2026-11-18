Dirigentes de las cuatro zonas y pobladores de Juliaca exigieron la fiscalización de obras y servicios públicos, entre ellos el acceso al agua potable, durante un reclamo dirigido al senador José Moisés Chipana Chipana y al diputado César Hugo Tito Rojas, quienes llegaron a la ciudad para participar en la inauguración de los Juegos Magisteriales. Ante los cuestionamientos, Chipana anunció que coordinará con la bancada parlamentaria de Puno para solicitar la intervención de la Contraloría General de la República.

El senador señaló que asumirá el compromiso de elevar la documentación presentada por los dirigentes ante el órgano de control y gestionar una próxima intervención durante la semana de representación. Indicó que la fiscalización permitirá revisar la situación y conocer los resultados de las evaluaciones técnicas antes de solicitar las medidas que correspondan.

Chipana también reconoció que, según su versión, durante anteriores semanas de representación no recibió documentación ni información sobre estos reclamos. Sin embargo, aseguró que, tras conocer las demandas, coordinará con los demás parlamentarios de la región para impulsar las acciones de fiscalización.

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Durante el encuentro, los pobladores expresaron su malestar por la falta de agua potable y los problemas que afectan a Juliaca. Asimismo, reclamaron por obras pendientes y cuestionaron la situación de los servicios públicos. Los dirigentes insistieron en que se investiguen las responsabilidades y se atiendan las demandas que vienen planteando desde hace varios años.

Por su parte, el diputado César Hugo Tito Rojas se pronunció sobre los problemas de infraestructura, equipamiento y atención en los establecimientos de salud de la región. Señaló que existen dificultades no solo en Juliaca, sino también en hospitales de otras provincias, por lo que consideró necesario impulsar acciones de fiscalización y solicitar la intervención de la Comisión de Salud del Congreso.

El parlamentario también planteó que los integrantes de dicha comisión puedan trasladarse a la región para conocer directamente las deficiencias y evaluar posibles soluciones. En ese contexto, mencionó la necesidad de revisar la situación del personal médico y las condiciones de atención en los establecimientos de salud.

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Los reclamos se produjeron durante la llegada de ambos parlamentarios a la inauguración de los Juegos Magisteriales en Juliaca, donde fueron abordados por dirigentes y pobladores que aprovecharon su presencia para exigir respuestas frente a los problemas que afectan a la ciudad.