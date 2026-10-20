Policía constata terrenos del Politécnico Huáscar tras denuncia contra alcalde de Puno

La diligencia contó con representantes de la Procuraduría municipal y la UGEL; la disputa por el predio requiere revisar documentos registrales y antecedentes judiciales

Pachamama Radio
Pachamama Radio 20/10/2026

La Policía inspeccionó el campo deportivo del Politécnico Huáscar tras una denuncia por presunta usurpación presentada por Enrique Calmet contra Javier Ponce

Foto: Difusión

La Policía realizó una diligencia de constatación en los terrenos del campo deportivo del Colegio Politécnico Huáscar, en Puno, tras una denuncia por presunta usurpación presentada por Enrique Calmet contra el alcalde provincial de Puno, Javier Ponce Roque. La intervención contó con representantes de la Procuraduría de la Municipalidad Provincial y de la Unidad de Gestión Educativa Local.

El conflicto gira en torno a la posesión del terreno y los derechos que las partes reclaman sobre el espacio utilizado por la comunidad educativa. La situación requiere esclarecerse mediante los antecedentes registrales y las resoluciones judiciales correspondientes, según precisó la diligencia policial desarrollada en el predio.

Los terrenos del Politécnico Huáscar han sido escenario de controversias anteriores por intentos de ocupación y reclamos sobre su propiedad. Los antecedentes se remontan a 2015, según los hechos ocurridos y registrados en torno al predio vinculado al sector Educación.

La situación mantiene en discusión el destino del predio, debido a su vinculación con el sector Educación y a los reclamos formulados sobre su titularidad. El asunto requiere establecer con documentos oficiales quién cuenta con derechos reconocidos sobre el terreno en disputa.

La disputa plantea interrogantes sobre la situación jurídica del terreno y la validez de los derechos invocados por las partes. El caso involucra la defensa del espacio educativo y las acciones legales emprendidas ante las autoridades competentes por los involucrados.

La Fiscalía y el Poder Judicial tienen un papel clave en el esclarecimiento del caso, mediante la evaluación de las denuncias, los antecedentes judiciales y la documentación. El proceso requiere conocer los resultados de las actuaciones y las posiciones de Enrique Calmet y del alcalde Javier Ponce Roque sobre la disputa.

Redacción: Frank Pancca

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