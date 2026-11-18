El empresario y expresidente de la Cámara de Comercio, Francisco Aquise Aquise, propuso implementar cruceros turísticos de siete días por el lago Titicaca para ampliar la oferta de Puno y ofrecer recorridos por diferentes islas y atractivos naturales.

«Nosotros ya no necesitamos los botes que tenemos. Necesitamos los cruceros», manifestó el representante del sector turismo, quien considera que el lago tiene condiciones para desarrollar viajes de varios días y atraer visitantes interesados en conocer más destinos.

La iniciativa contempla una ruta por Amantaní, Taquile y los Uros, además del estrecho de Tiquina y el sector de Wiñaymarca, con el propósito de ampliar los lugares visitados y conseguir que los turistas permanezcan más tiempo en la región.

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La propuesta busca ampliar los recorridos

Como referencia, Aquise mencionó los cruceros turísticos que recorren el río Amazonas, donde los pasajeros realizan viajes de varios días y conocen distintos lugares durante una misma experiencia, una alternativa que plantea desarrollar también en el lago Titicaca.

La propuesta podría generar oportunidades para operadores turísticos, transportistas, restaurantes, artesanos y pobladores de las zonas incluidas en los recorridos, mediante un mayor movimiento de servicios y productos locales.

La puesta en marcha de estos viajes requeriría estudios de viabilidad, inversión, embarcaciones adecuadas y coordinación para definir las rutas, aspectos que todavía deben evaluarse antes de concretar el servicio de cruceros.