La candidata a vicegobernadora regional de Puno por Ahora Nación, Yanina Itza Arias Hancco, afronta una nueva investigación por presunto peculado doloso (apropiación de recursos públicos), tras la decisión de la Fiscalía Superior Penal de declarar fundada la apelación contra el archivo de una denuncia relacionada con la recaudación de dinero durante un congreso organizado en la Universidad Nacional del Altiplano.

El caso está relacionado con el Sexto Congreso Nacional de Educación Inicial, desarrollado los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2023, actividad académica que involucró a docentes de la Escuela Profesional de Educación Inicial y que motivó una denuncia por presunto perjuicio económico contra la universidad.

La denuncia fiscal señala que la directora de dicha escuela, Graciela del Carmen Aquise García, y la catedrática Yanina Arias habrían recaudado los pagos de inscripción mediante cuentas bancarias personales, situación que originó cuestionamientos por el uso de recursos económicos vinculados a una actividad realizada bajo el nombre de la universidad.

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

La apelación reabre el caso por los cobros realizados

La Fiscalía Anticorrupción de Puno dispuso el 17 de setiembre de 2026 no formalizar ni continuar la investigación preparatoria, al considerar que el decanato había aprobado el plan de trabajo del congreso y que la directora solicitó autorización para cobrar por la participación en el evento académico.

Las investigadas argumentaron que los recursos recaudados mediante sus cuentas personales fueron destinados al alquiler del auditorio, viáticos de ponentes y materiales de trabajo, gastos relacionados con la organización del congreso, fundamentos que respaldaron la disposición inicial de archivo.

La titular de la Procuraduría Anticorrupción de Puno, Maca Sola Valdez, cuestionó el cierre del caso mediante una apelación, al considerar que la recaudación de dinero en cuentas personales requería una evaluación fiscal más amplia sobre el posible manejo y apropiación de recursos vinculados a la institución universitaria.

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Nueva investigación deberá evaluar todas las modalidades del presunto delito

El último 16 de noviembre, la Fiscalía Superior Penal declaró fundada la apelación y dispuso una nueva investigación, dejando sin efecto la disposición fiscal cuestionada por considerar que los hechos denunciados también debían examinarse bajo la modalidad de peculado por apropiación.

La decisión fiscal apunta a esclarecer el destino de los fondos recaudados, las condiciones en que se realizaron los cobros y la posible configuración de otras modalidades del delito, aspectos que no habrían recibido una evaluación suficiente durante la primera investigación.

La controversia compromete la actuación de autoridades y docentes de la Universidad Nacional del Altiplano, debido al uso de cuentas personales para recibir inscripciones de una actividad académica que empleó sellos y membretes institucionales, situación que deberá ser esclarecida en el ámbito fiscal.

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

La Fiscalía Anticorrupción deberá desarrollar una nueva investigación preparatoria, examinar las operaciones bancarias y evaluar los argumentos presentados por las partes, mientras la Procuraduría Anticorrupción continuará con las acciones correspondientes para esclarecer los hechos denunciados.