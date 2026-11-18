La responsable de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) – SISFOH de la Municipalidad Provincial de San Román, Beatriz Arestegui Chalco, anunció que este miércoles 25 de noviembre se realizará la feria informativa “SISFOH a tu alcance”, donde la población de Juliaca y de otras provincias de la región Puno podrá recibir orientación sobre los requisitos y procedimientos para acceder a los programas sociales del Estado.

La actividad se desarrollará desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, en el jirón Salaverry, a un costado de la Municipalidad Provincial de San Román. En este lugar se instalarán módulos de atención con representantes de diferentes programas sociales para atender las consultas de los ciudadanos.

Entre los programas que participarán figuran Pensión 65, dirigido a adultos mayores de 65 años; Juntos, destinado a hogares con gestantes y recién nacidos; PRONABEC, que brindará información sobre oportunidades de becas para estudios superiores; además de Contigo y el Seguro Integral de Salud (SIS).

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Arestegui Chalco explicó que los representantes de cada programa informarán directamente sobre los requisitos y criterios de elegibilidad para identificar a posibles beneficiarios. Asimismo, precisó que quienes cumplan las condiciones podrán recibir orientación sobre los procedimientos para iniciar su incorporación.

Por su parte, la Unidad Local de Empadronamiento brindará información sobre la clasificación socioeconómica y la importancia de mantener actualizado el Padrón General de Hogares, herramienta que permite identificar las condiciones socioeconómicas de las familias y constituye un criterio para acceder a determinados programas sociales.

La atención se ofrecerá en quechua, aimara y castellano. Además, se recomendó que los adultos mayores que tengan dificultades para movilizarse o comprender los procedimientos acudan acompañados de un familiar.