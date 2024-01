Sunass Impone Sanciones a Empresas de Saneamiento en Puno

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) aplicó 13 sanciones a las cinco empresas de servicios de saneamiento en la región de Puno durante el 2023. Estas sanciones se debieron al incumplimiento de medidas correctivas, metas de gestión y otras obligaciones que afectaron la calidad del servicio a los usuarios.

Javier Pineda Ancco, jefe de Sunass en Puno, informó que Emsa Puno recibió 5 sanciones, con una multa de 84.4 UIT. Las infracciones incluyeron incumplimiento de obligaciones sobre Valores Máximos Admisibles (VMA), falta de operación y mantenimiento de la PTAR El Espinar, omisión en el envío de información a la Sunass y negligencia en la calidad del servicio.

Por su parte, Seda Juliaca enfrentó 2 sanciones, con una multa de 1.4 UIT, por incumplir obligaciones de buen gobierno corporativo y descuido en el mantenimiento del sistema de alcantarillado, así como la falta de reposición de tapas de buzones.

La empresa Emapa Yunguyo fue sancionada con 3 multas y una amonestación escrita, sumando 3.5 UIT, por no cumplir metas de gestión. Nor Puno recibió 2 sanciones, con una multa de 4.8 UIT, por no implementar medidas correctivas, y Aguas del Altiplano enfrentó 1 sanción de 0.2 UIT por cobros excesivos.

Es relevante destacar que las sanciones de 2023 provienen de fiscalizaciones realizadas en 2022 y se ejecutan conforme a la normativa vigente.

A nivel nacional, Sunass impuso 244 sanciones a 42 de las 50 empresas de agua potable y alcantarillado durante 2023, removiendo a 3 gerentes generales de sus cargos. Las empresas con más sanciones fueron EPS Grau de Piura (66), Epsel de Lambayeque (22), la unidad ejecutora Agua Tumbes (12), Sedapal (9) y Emapa Pasco (8).