Después de cuatro años de espera, Juliaca se encamina a contar con un sistema de videovigilancia integrado por 304 cámaras de seguridad, cuya operatividad al 100 % está prevista para dentro de 15 días. La implementación se concreta en la etapa final de la gestión municipal de Óscar Cáceres Rodríguez, pese a que el fortalecimiento de la seguridad ciudadana fue uno de los principales pedidos de la población desde el inicio de su administración.

El proyecto, ejecutado por la Municipalidad Provincial de San Román con una inversión superior a los S/ 15 millones, contempla la instalación de 264 nuevas cámaras, que se sumarán a las 40 que actualmente tiene la ciudad. Los equipos estarán distribuidos en 243 puntos estratégicos de Juliaca y conectados mediante una red de fibra óptica.

De acuerdo con la explicación técnica de los responsables de la empresa Next Net, encargada de la implementación, el sistema contará con cuatro tipos de dispositivos: 170 cámaras tipo 1, 26 tipo 2, 61 multisensor y siete cámaras LPR especializadas en la lectura e identificación de placas vehiculares.

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La tecnología permitirá realizar reconocimiento facial, seguimiento de personas y vehículos, identificación de matrículas y monitoreo de diferentes sectores de la ciudad. Los equipos también cuentan con inteligencia artificial y pueden configurarse para cumplir distintas funciones de vigilancia, según las necesidades de cada punto.

Manuel Elías, representante de la empresa Next Net, explicó que las nuevas cámaras responden a diferentes necesidades de vigilancia y cuentan con tecnología de procedencia coreana, alemana y china. Asimismo, indicó que los equipos adquiridos para este proyecto tienen características superiores a las 40 cámaras que anteriormente operaban en la ciudad.

Otro de los componentes del proyecto es la instalación de un videowall de 9.6 metros de largo por 2.36 metros de alto, que permitirá visualizar las imágenes captadas por los dispositivos desde la central de monitoreo. Según el representante técnico, esta infraestructura cuenta con tecnología de alta capacidad.

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Respecto al plazo de funcionamiento, los responsables señalaron que ya cuentan con los suministros necesarios y que actualmente se encuentran implementando la planta interna, que comprende la sala de monitoreo, los equipos para los operadores y el centro de datos, así como la infraestructura externa de conexión.

Sin embargo, la puesta en funcionamiento de este sistema llega después de cuatro años de gestión municipal, periodo durante el cual la población de Juliaca mantuvo entre sus principales demandas el fortalecimiento de la seguridad ciudadana frente a los problemas de delincuencia. La expectativa ahora está puesta en que las 304 cámaras entren efectivamente en funcionamiento y contribuyan a mejorar la vigilancia en la ciudad.