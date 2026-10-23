Arequipa: Transportistas  evalúan paro regional por alza de combustibles y deterioro de vías

Los gremios de transporte de Arequipa, entre ellos la Central Regional de Empresas y Asociaciones de Taxis (CREAT), anunciaron que evalúan un paro regional ante el incremento del precio de los combustibles. Además de la falta de subsidios y el mal estado de la carretera Panamericana Sur. Es por ello que dicha medida busca presionar al Ejecutivo para que atienda las demandas del sector.

Isidro Flores, presidente de la CREAT, manifestó que los taxistas se sienten huérfanos frente al Gobierno por el alza de los combustibles. Señaló que no solo utilizan petróleo, sino también gasolina, cuyo precio supera los 24 soles por galón. Indicando que todo ello hace inviable continuar trabajando en esas condiciones.

El dirigente advirtió que, de mantenerse la tendencia, el precio de la gasolina podría alcanzar los 30 soles por galón a finales de año, lo que impactaría directamente en los costos de operación y en la canasta familiar de los ciudadanos. Señaló que esta situación representa un problema urgente para el sector transporte y para la economía doméstica. Por ello, exhortó a las autoridades a adoptar medidas inmediatas que permitan controlar el mercado de combustibles.

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Flores alertó que los costos de mantenimiento vehicular hoy oscilan entre 3,000 y 4,000 soles, una cifra imposible de cubrir con los ingresos actuales. Explicó que un taxista apenas obtiene entre 30 y 40 soles diarios, lo que ni siquiera alcanza para cubrir los gastos básicos del hogar. Esta situación refleja la precariedad del sector y la presión económica que enfrentan los conductores formales en Arequipa.

Transportistas denuncian pérdidas y exigen mejoras en la Panamericana Sur

Por otro lado, Teófilo Sánchez, secretario general del Gremio de Carga Pesada, indicó que las pérdidas en su sector alcanzan entre el 30 % y 40 % . Esto a consecuencia del aumento de los costos operativos y la reducción de viajes. Criticó que el subsidio estatal solo se haya aplicado de manera efectiva en Lima, dejando de lado a las regiones.

Los gremios denunciaron el deterioro de la Panamericana Sur, sobre todo en el tramo Nasca–Ocoña, donde la vía representa un riesgo para conductores y pasajeros. Recordaron los recientes accidentes en la zona y exigieron eliminar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de los combustibles y suspender los peajes de Ático y Yauca hasta que el Ministerio de Transportes ejecute el mantenimiento correspondiente.

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Gremios evalúan medidas de fuerza ante crisis del transporte

Representantes cuestionaron la gestión municipal en el Sistema Integrado de Transportes, al que se le calificó como un fracaso que destruyó la formalidad y favoreció la informalidad. Indicando que hoy existen alrededor de 300 empresas formales que pagan derechos y documentación, mientras los informales operan sin ningún control.

Los gremios anunciaron que enviarán un memorial al Ejecutivo con sus principales demandas y que mantendrán reuniones para definir la medida de fuerza. Entre las opciones se evalúan un paro seco, bloqueo de calles o huelga, cuya fecha aún está por coordinarse.

Lea la nota original aquí o visita el medio El Búho

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