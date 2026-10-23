Cámara de Puno exige diálogo por paro de transporte y rechaza bloqueos violentos

La Cámara de Comercio y la Producción de Puno exigió este 22 de octubre mecanismos de diálogo ante el paro de 24 horas anunciado por el sector de transporte urbano en la región. El gremio empresarial advirtió que la medida no debe vulnerar el libre tránsito ni paralizar las actividades de la población. La institución reconoció el derecho a la protesta, pero condicionó su ejercicio al respeto de los derechos de toda la ciudadanía.

Mediante un pronunciamiento público, la organización empresarial sostuvo que las manifestaciones deben desarrollarse sin afectar el normal desarrollo de las actividades cotidianas, especialmente de la comunidad estudiantil. El documento precisó que la defensa de las demandas de un sector debe ir de la mano con el respeto a los derechos de los demás. La advertencia surge ante la convocatoria de paralización anunciada para las próximas horas en la jurisdicción.

El gremio recordó que la región ya fue escenario de bloqueos, actos de vandalismo y acciones que paralizaron las actividades de quienes necesitan trabajar, estudiar y emprender. “Puno no puede volver a ser escenario de bloqueos, violencia, actos de vandalismo ni acciones que paralicen las actividades cotidianas”, señaló la institución en su comunicado. El pronunciamiento lleva la fecha del 22 de octubre de 2026.

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Respecto al incremento del precio de los combustibles, la Cámara sostuvo que el alza está relacionada con diversos factores del mercado internacional. El gremio precisó que su atención requiere un análisis integral del contexto energético y la evaluación de alternativas viables. Esa evaluación, agregó, corresponde al ámbito de las competencias de las autoridades correspondientes.

La institución exhortó a las autoridades competentes y a los representantes del sector transporte a establecer mecanismos de diálogo que permitan alcanzar acuerdos concretos y sostenibles. El llamado prioriza el beneficio de la población puneña por encima de las medidas de fuerza. El pronunciamiento no fijó plazos ni condiciones para instalar las mesas de conversación.

Finalmente, la Cámara de Comercio y la Producción de Puno convocó a todas las partes involucradas a actuar con responsabilidad y mantener abiertos los canales de diálogo. El gremio pidió priorizar el entendimiento como vía para encontrar soluciones a las demandas del sector transporte. Asimismo, advirtió que las medidas no deben perjudicar a la ciudadanía ni comprometer el desarrollo económico y social de la región.

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