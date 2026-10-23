“Sus amigos del consejo regional lo blindan de nuevo”: rechazan citar a Richard Hancco por ejecución presupuestal de hospitales

La negativa frena la fiscalización de obras hospitalarias y mantiene dudas sobre su financiamiento para 2027; un hospital de contingencia de S/ 12 millones sigue sin funcionar

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 23/10/2026
Sus amigos del consejo regional lo blindan de nuevo

Consejo Regional de Puno rechazó citar al gobernador Richard Hancco con 16 votos en contra y 4 a favor para explicar el presupuesto de hospitales de Juli, Huancané e Ilave

Foto: JAC

El Consejo Regional de Puno rechazó citar al gobernador Richard Hancco para que explique la ejecución presupuestal de los hospitales de Juli, Huancané e Ilave, a dos meses de concluir su gestión. La votación terminó con 16 votos en contra y solo cuatro a favor, dejando sin respuesta las preocupaciones sobre la infraestructura hospitalaria.

Los consejeros que respaldaron la solicitud fueron Basilio Mendoza Uriarte, Rolando Rivera Zevallos, Abad Vizcarra Estrella y Leyder Puma Ojeda. La mayoría optó por no convocar al gobernador, pese a que la información que brinda dos veces al año resulta insuficiente para conocer el avance de su gestión, según expuso Vizcarra.

El consejero por Chucuito, Abad Vizcarra, lamentó que el Consejo “peca de conformismo” y que “parece no interesarle la salud de la región de Puno” a sus colegas. Solo cuatro votos a favor evidenciaron el escaso respaldo a la fiscalización del presupuesto hospitalario en el pleno regional.

Durante los cuatro años de gestión, el gobernador Richard Hancco fue citado dos veces al pleno del Consejo Regional, pero no asistió. Esa ausencia reiterada motivó la solicitud de una nueva convocatoria que finalmente fue rechazada por la mayoría de los consejeros.

Vizcarra advirtió que el hospital de contingencia, que costó alrededor de S/ 12 millones, no funciona por falta de tableros electrónicos. Obras con maquinaria y polvo exponen a pacientes y trabajadores en una infraestructura de adobe, según denunció el consejero por la provincia de Chucuito.

La negativa a citar al gobernador deja sin una explicación directa sobre el estado presupuestal de los hospitales y las dificultades que enfrentan estas obras. Persisten las preocupaciones por la infraestructura hospitalaria y el financiamiento para 2027, a pocos meses de concluir la actual gestión regional.

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