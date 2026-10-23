Paro de transportistas urbanos fracasó en Puno según dirigente del centro poblado Alto Puno

El dirigente denunció presiones de gerentes contra conductores y anunció una asamblea multisectorial para consensuar la tarifa y defender la ordenanza municipal

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 23/10/2026
Paro de transportistas urbanos fracasó en Puno

Eleuterio Coyori calificó de fracaso el paro de transportistas en Puno y rechazó el pasaje de S/ 1.50; exige publicar la ordenanza municipal vigente

Foto: JAC

El presidente del Frente de Defensa del Centro Poblado de Alto Puno, Eleuterio Coyori Ruiz, calificó como fracaso el paro de 24 horas convocado por transportistas urbanos en Puno. Coyori afirmó que la ciudadanía continuó con sus actividades con normalidad durante la jornada.

El dirigente sostuvo que los transportistas debieron consensuar la medida con las organizaciones y dirigentes de la provincia antes de convocarla. Señaló que el paro se convocó tras los maltratos a los usuarios y no por una demanda consensuada. “Este pequeño paro es simplemente para decirle al alcalde que no aplique la ordenanza”, declaró Coyori a Pachamama Radio.

Coyori rechazó rotundamente el alza de pasajes a S/ 1.50 y exigió al alcalde y a los regidores mantener firme la ordenanza aprobada. Asimismo, pidió la publicación de la norma para que entre en vigencia de manera oficial. La exigencia apunta a frenar el incremento tarifario impulsado por el sector transporte.

Conductores de vehículos afiliados a empresas de transporte denunciaron que los gerentes los obligan a acatar el paro bajo amenaza de multas y de ser retirados de la empresa. Los trabajadores pagan un alquiler mensual y enfrentan presiones para sumarse a la medida. Coyori calificó este condicionamiento como un acto de esclavismo al considerar que los propietarios de vehículos están sometidos a los gerentes.

Varios transportistas expresaron su apoyo a la posición del dirigente, pese a pertenecer al sector transporte. Coyori aseguró que estos trabajadores rechazan las presiones de los gerentes y respaldan la defensa de la ordenanza municipal. El respaldo de conductores evidencia divisiones internas dentro del gremio de transportistas urbanos.

Finalmente, el dirigente anunció que una asamblea general con la participación de todos los sectores evaluará el tema del pasaje. La fecha de la reunión aún no se ha definido, aunque se prevé que en ella se adopten acuerdos sobre la tarifa y la ordenanza municipal. La asamblea busca consensuar una posición común frente al alza de pasajes en Puno.

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