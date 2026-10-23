Hallan cuerpo sin vida de mujer flotando en el río Maravillas de San Román y autoridades investigan causas

A unos tres kilómetros del puente Maravillas, en dirección a Cacachi, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer que flotaba en las aguas del río Maravillas, también conocido como río Coata, en la provincia de San Román, y el hallazgo movilizó a miembros del Serenazgo de la Municipalidad Provincial de San Román.

El personal de Serenazgo acudió al lugar y permaneció a la espera de las autoridades. La víctima tendría entre 30 y 35 años de edad, según la estimación preliminar de los serenos, y vestía zapatillas blancas, pantalón oscuro, una chompa de color granate y una prenda negra.

Hasta el momento del hallazgo no se había establecido cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el agua ni cómo llegó hasta ese sector. Los agentes de Serenazgo comunicaron el hecho a la Policía Nacional, específicamente a la unidad de investigación correspondiente, y aguardaron la llegada de los representantes del Ministerio Público.

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El acceso complicado a la zona dificultó la llegada de los equipos de emergencia, por lo que los serenos contaron con el apoyo de pobladores para aproximarse al lugar, además, utilizaron una soga y otros elementos para evitar que la corriente desplazara el cuerpo mientras esperaban la intervención de las autoridades.

Efectivos de la Policía Nacional y representantes de la Fiscalía llegaron al sector y realizaron la recuperación del cuerpo, que sería trasladado a la morgue del Instituto de Medicina Legal para las diligencias correspondientes, mientras continúan las investigaciones para identificar a la mujer y esclarecer las causas de su muerte.

Pobladores de la zona indicaron que la mujer al parecer fue visualizada en horas de la mañana merodeando por esta zona, por lo que mantienen la hipótesis de un presunto suicidio, sin embargo, esta información preliminar deberá de ser corroborada por las autoridades que investigan el caso.

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