SUTEP Puno rechaza paro de transportistas y exige mantener pasaje urbano en S/ 1.00

El dirigente pide publicar la ordenanza municipal y propone liberar rutas si las empresas incumplen la tarifa; organizaciones sociales respaldarían la medida en defensa de los usuarios

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 23/10/2026
SUTEP Puno rechaza paro de transportistas

SUTEP Puno rechaza el pasaje de S/ 1.50 y exige mantener la tarifa de S/ 1.00; Reynaldo Villahermosa cuestiona el monopolio de empresas de transporte urbano

Foto: JAC

El subsecretario del SUTEP provincial de Puno, Reynaldo Villahermosa Salcedo, rechazó el paro de 24 horas de transportistas y exigió mantener el pasaje urbano en S/ 1.00. El dirigente cuestionó el incremento a S/ 1.50 aplicado sin consenso durante una jornada de protesta preventiva.

Villahermosa lamentó que el paro no fuera contundente y señaló que también corresponde protestar por el alza del combustible. El dirigente expresó solidaridad con los transportistas, aunque sostuvo que la medida no alcanzó la fuerza esperada. “No ha sido consensuada, simplemente se ha aprovechado el monopolio de algunas empresas”, declaró a Pachamama Radio.

El dirigente denunció que algunos gerentes tienen a su cargo siete u ocho empresas, cada una con 14 o 15 vehículos. Según Villahermosa, esta concentración evidenciaría un afán de lucro que afecta a los usuarios del servicio urbano. La denuncia apunta a un monopolio empresarial en el transporte de Puno.

Villahermosa señaló que en Arequipa y Cusco las tarifas también aumentaron, pero en menor medida que en Puno. El dirigente sostuvo que las rutas y distancias del servicio urbano no justifican el aumento del 50%. El magisterio rechazará cualquier atropello contra los usuarios de la provincia, afirmó.

Finalmente, Villahermosa pidió publicar la nueva ordenanza municipal y convocó a las organizaciones sociales a hacer respetar el pasaje de S/ 1.00. Además, propuso que la municipalidad declare la ruta libre si las empresas de transporte no acatan esta demanda. La propuesta busca garantizar el servicio con tarifa accesible para la población.

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