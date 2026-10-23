Choque entre camioneta y combi de la UNA Puno deja seis heridos en la vía Interoceánica

Trabajadores de Intersur colocaron conos de seguridad y auxiliaron a seis heridos aproximadamente mientras la Policía llegaba al lugar

Carlos Roque
Carlos Roque 23/10/2026
Choque entre camioneta y combi de la UNA Puno deja seis heridos en la vía Interoceánica CPR

Una camioneta Toyota Hilux y una combi de la Universidad Nacional del Altiplano chocaron en la Interoceánica junto a un grifo; un chofer quedó atrapado

Foto: CPR

Una camioneta Toyota Hilux de placa BVC-933 y una combi de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA Puno) de placa EGF-584 chocaron este viernes 23 de octubre en la vía Interoceánica,  en la cercanía a un grifo, la parte delantera de la camioneta quedó destruida, mientras la combi quedo con serias abolladuras.

Los ocupantes de la combi viajaban desde Puno hacia la provincia de Macusani según la declaración de uno de los pasajeros “Estamos yendo a hacer una labor a Macusani”; y en la luneta trasera (parte posterior del auto) del vehículo se apreciaban documentos de admisión de la universidad.

Trabajadores de la empresa Intersur  colocaron conos de seguridad en la carretera y dieron los primeros auxilios a los heridos, y efectivos de la Comisaría Sectorial de San Antón llegaron al lugar del choque.

Heridos reciben auxilio junto a los vehículos siniestrados

Junto a la puerta lateral de la combi, una mujer fue auxiliada en el suelo, rodeada de folletos esparcidos, y otros ocupantes permanecían sentados en el interior del vehículo cubiertos con una manta.

Según el reporte inicial se contabilizaron aproximadamente seis heridos, varios con lesiones graves en la combi y la camioneta, y un chofer quedó atrapado entre los fierros retorcidos del vehículo.

La camioneta quedó con su parte trasera inclinada sobre una cuneta (zanja lateral de la vía) y el personal de auxilio continúa el rescate del atrapado y el traslado de heridos en camilla.

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Carlos Roque

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