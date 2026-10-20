Cerca de 2 mil estudiantes de Espinar exploraron opciones profesionales en feria vocacional

Unos 1,800 estudiantes de secundaria de la provincia de Espinar participaron en la XI Feria de Orientación Vocacional “Expopostulante 2026”, organizado por Antapaccay, a través de la Central de Recursos Educativos de Espinar (CREE), espacio que les permitió conocer directamente alternativas de formación profesional y técnica para continuar sus estudios superiores y tomar una decisión informada sobre su futuro.
La actividad reunió a 19 universidades, institutos y centros de formación, procedentes de Lima, Arequipa, Cusco, Puno y Espinar. Participaron estudiantes de 20 instituciones educativas urbanas y 10 rurales, quienes accedieron a información sobre carreras, modalidades de estudio y diferentes opciones de formación profesional.
“Yo he venido desde Jayuni y esta feria me ha permitido conocer un poco más sobre la carrera que quiero estudiar. Agradezco a la CREE por organizar un espacio con universidades e institutos que nos brindan información valiosa para poder tomar una decisión de nuestro futuro” indicó Frank Chullani del colegio de Jayuni.
Durante la jornada, 27 profesionales brindaron charlas de orientación vocacional en áreas de ingeniería, ciencias biomédicas y sociales, además de espacios sobre emprendimiento y plan de vida. También participaron la Policía Nacional del Perú y la Dirección Regional de Trabajo del Cusco con orientación para los jóvenes.
Antapaccay continúa respaldando iniciativas educativas en la provincia, cuya sostenibilidad está vinculada a la continuidad de la operación y al desarrollo de Coroccohuayco, proyecto clave para extender la vida de la mina y seguir contribuyendo al desarrollo de Espinar.
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