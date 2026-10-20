Junín: Alertan plazas de fallecidos y cesados en lista de personal que el Gobierno Regional busca aprobar

Un grupo de trabajadores del Gobierno Regional de Junín alertó al Consejo Regional sobre presuntas inconsistencias en la lista de personal que la entidad busca aprobar, entre ellas 38 registros vinculados a personas cesantes o fallecidas y cambios en cargos y situaciones laborales.

La relación incluye 29 cesantes y nueve fallecidos. Los trabajadores piden revisar esos registros y corregir la información antes de aprobar la propuesta en el Consejo Regional.

«Se advierte que la existencia de plazas consignadas en situación de «ocupado» que corresponderían a servidores que han cesado de la entidad o que han fallecido», indican los trabajadores en su escrito presentado al Consejo Regional.

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El documento ingresó a este órgano del Gobierno Regional el 28 de septiembre, después de que los trabajadores afirman haber expuesto sus observaciones en una reunión del 15 de septiembre con los funcionarios responsables y solicitan devolver el expediente a la Oficina de Recursos Humanos para que rectifique los datos y gestione una nueva revisión ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

La preocupación de este grupo de trabajadores se acrecienta, dado que este cuadro de personal puede ser aprobado en la sesión del Consejo Regional de este martes.

SERVIR dio opinión favorable al cuadro de personal

La propuesta del cuadro de personal recibió opinión favorable de SERVIR a través de un informe emitido a inicios de septiembre de 2026; pero los trabajadores sostienen que dicha evaluación se realizó sobre información que contendría errores.

El documento contempla 511 plazas: 175 ocupadas y 336 previstas. Según el informe de SERVIR, la propuesta incorpora 128 posiciones respecto del cuadro aprobado en 2018: diez por cambios en la organización y 118 vinculadas a mandatos judiciales.

SERVIR señaló que evaluó la propuesta basada en la documentación presentada por el Gobierno Regional. También precisó que la entidad regional es responsable de la veracidad, exactitud y sustento de la información declarada.

Por tanto, la opinión técnica favorable no acredita por sí sola que cada registro refleje la situación laboral real de los trabajadores.

Cuestionan cambios de cargos

Los trabajadores también objetan cambios en la denominación y el perfil de dos plazas ocupadas.

Por ejemplo, señalan como ejemplo una plaza de contador I en la Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Obras y Proyectos fue modificada a asistente en liquidación financiera de obras. Los denunciantes sostienen que el nuevo perfil no corresponde a las funciones que desempeña.

Citan un segundo caso, el de Isabel Tapia Aranda. Su plaza de secretaria I en la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento habría sido modificada a analista en ingeniería; y esta nueva denominación tampoco corresponde a sus funciones.

El escrito solicita que la entidad sustente este tipo de cambios con informes técnicos y administrativos correspondientes.

Advierten posible duplicidad de plazas

Otra observación involucra a Rita Barrera Ramos, a quien el documento identifica en dos plazas de distintas dependencias: secretaria II en la Subgerencia de Presupuesto y Tributación y técnico administrativo III en la Oficina de Recursos Humanos.

Los trabajadores cuestionan que ambas plazas aparezcan vinculadas a la misma persona y piden verificar la información consignada en el cuadro. La denuncia no acredita por sí sola que la servidora cobre dos remuneraciones.

El escrito también cuestiona la correspondencia entre el cuadro propuesto y decisiones de concursos de ascenso anteriores, así como un presunto incumplimiento de un mandato judicial relacionado con el cargo de Susan Marleni Félix Bujaico. Estos puntos deben contrastarse con las resoluciones y sentencias citadas.

Piden corregir los registros

Los trabajadores advierten que las presuntas inconsistencias podrían afectar la correspondencia entre las plazas, las funciones y la situación laboral de quienes las ocupan. Por ello, solicitan que Recursos Humanos revise los datos y tramite una nueva evaluación del expediente.

El Gobierno Regional debe aclarar si verificó los 38 registros cuestionados, qué documentos sustentan los cambios de cargos y qué respuesta dio a las observaciones presentadas ante el Consejo Regional.

La opinión favorable de SERVIR no reemplaza esa verificación. La responsabilidad sobre la exactitud de la información entregada recae en el Gobierno Regional de Junín.

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