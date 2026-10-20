Feria por Todos los Santos en Juliaca culminará el 2 de noviembre y comerciantes deberán dejar libre el espacio

La Feria por Todos los Santos, autorizada del 19 de octubre al 2 de noviembre en Juliaca, reúne a más de 400 comerciantes de 17 asociaciones. La Municipalidad Provincial de San Román advirtió que el plazo deberá cumplirse y que el espacio tendrá que quedar libre el 3 de noviembre, conforme a los acuerdos establecidos con los representantes de las organizaciones participantes.

La subgerente de Licencias y Autorizaciones de la Municipalidad Provincial de San Román, Olinda Emérita Pacheco Aguila, informó que coordinará con la Subgerencia de Mercados la identificación y verificación de los espacios ocupados por los comerciantes, a fin de mantener el orden durante el desarrollo de la feria.

La funcionaria precisó que las 17 asociaciones cuentan con autorización para instalarse durante las fechas establecidas. Asimismo, señaló que se reunió con los presidentes de las organizaciones para comunicarles que el 2 de noviembre culmina la actividad comercial y que al día siguiente el espacio deberá encontrarse desocupado.

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Respecto a las condiciones de limpieza, Pacheco Aguila reconoció que se reportó acumulación de residuos en el área utilizada anteriormente. Indicó que los comerciantes realizaron una jornada de limpieza desde tempranas horas del día previo a la entrevista, con el propósito de acondicionar el espacio para el desarrollo de sus actividades.

La subgerente agregó que coordinará acciones con la Subgerencia de Mercados y la Policía Municipal para supervisar el orden y controlar la presencia de comerciantes durante la feria. Precisó que, hasta el momento, las autorizaciones corresponden únicamente a las 17 asociaciones participantes.

La municipalidad deberá verificar que los comerciantes cumplan con el plazo establecido y que el espacio quede libre después del 2 de noviembre, evitando que otros vendedores lo ocupen sin contar con la autorización correspondiente.