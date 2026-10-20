Huanta: Identifican a 36 presuntos trabajadores fantasma en obra Paccchancca–Chaca

Una fiscalización a la obra de mejoramiento del camino vecinal Paccchancca–Chaca, en el distrito de Chaca, provincia de Huanta, identificó a 36 presuntos trabajadores fantasma, cuya prestación efectiva de servicios no fue acreditada durante la inspección. La consejera regional Luz Amanda Valdez Romaní constató que solo 13 obreros realizaban labores en los frentes de trabajo, pese a que la planilla de agosto registraba pagos para 49 trabajadores, entre operarios, oficiales y peones. Ante esta diferencia, se recomendó a la Procuraduría Pública Regional iniciar las acciones legales correspondientes para determinar posibles responsabilidades y establecer si hubo perjuicio económico al Gobierno Regional de Ayacucho.

Obra presenta retrasos y falta de responsables técnicos

Durante la visita también se advirtió la ausencia del residente y del supervisor de obra, así como la falta del cuaderno de obra. En esas condiciones, la dirección técnica estaba a cargo del maestro de obra y del topógrafo. El proyecto, cuyo presupuesto total asciende a S/ 12 millones 679 mil 119,12, tenía como fecha programada de culminación el 27 de diciembre. Sin embargo, hasta agosto registraba un avance físico de apenas 2,27 % y una ejecución financiera de 5,41 %. Además, se reportó un retraso de 0,48 % respecto de lo previsto. La fiscalización también detectó dispersión de material particulado hacia el entorno urbano, una situación que representa un riesgo para la calidad del aire y la salud de los habitantes. Los hechos advertidos deberán ser materia de las acciones correspondientes para esclarecer las diferencias en las planillas, evaluar posibles responsabilidades y verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y ambientales de la obra.

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