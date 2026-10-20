Comerciantes del Mercado Cerro Colorado piden un megaproyecto en Juliaca para reducir el desorden entre comerciantes

Esperanza Ortega cuestionó la falta de orden, expresó preocupación por las observaciones al proyecto de remodelación y pidió aclarar el uso de recursos del plan de contingencia

Pachamama Radio
Pachamama Radio 20/10/2026
construcción de nuevo mercado Cerro Colorado

Vendedores del mercado Cerro Colorado piden a la próxima gestión municipal una obra integral para reubicar a ambulantes y recuperar los espacios exteriores ocupados

Foto: Difusión

Los comerciantes del mercado Cerro Colorado de Juliaca de la provincia de San Román, piden a la próxima gestión municipal un megaproyecto que permita ordenar a los vendedores ambulantes que ocupan los exteriores, donde el comercio se instala diariamente y el desorden persiste sin una solución definitiva.

Esperanza Ortega, comerciante del sector, afirmó que el problema ya se salió de control y consideró que la actual gestión no ha logrado ordenar los espacios ocupados por los vendedores, por lo que espera que las nuevas autoridades tomen medidas concretas.

La comerciante explicó que en los exteriores funcionan alrededor de 4 asociaciones de vendedores, cuyos integrantes trabajan de lunes a domingo y se distribuyen en distintos sectores, entre ellos las zonas de venta de choclos, pescado y otros productos.

Ortega también expresó su preocupación por el proyecto de remodelación del mercado y las observaciones que tendría, además de cuestionar el uso de recursos destinados al plan de contingencia, sobre los cuales pidió mayor claridad.

Frente a este panorama, la comerciante planteó que la próxima autoridad municipal impulse una obra de mayor alcance que incluya a los vendedores ambulantes y permita liberar los espacios exteriores, evitando que el problema continúe de una gestión a otra.

Finalmente, Esperanza Ortega pidió que el proyecto comience cuanto antes, por tanto, considera que una obra de esta magnitud podría tomar alrededor de un año y requiere coordinación con los comerciantes para organizar su traslado durante los trabajos.

Redacción: William Hancco

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