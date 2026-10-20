Puno: Lago Titicaca pierde 61 centímetros por falta de lluvias

Las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones aceleran la pérdida de agua; el Senamhi prevé lluvias entre el 20 y el 27 de octubre

Pachamama Radio
Pachamama Radio 20/10/2026

El nivel del lago Titicaca descendió 61 centímetros entre mayo y octubre y llegó a 3.808,36 metros sobre el nivel del mar, informó el Senamhi

Foto: Difusión

El lago Titicaca sigue perdiendo agua por la falta de lluvias y las altas temperaturas, desde el primero de mayo hasta el 19 de octubre descendió 61 centímetros y actualmente se encuentra en los 3.808,36 metros sobre el nivel del mar, según informó el ingeniero Sixto Flores, representante del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) en Puno.

El especialista explicó que el calor de los últimos meses está acelerando la evaporación del agua, debido a que las temperaturas llegan hasta los 22 y 23 grados, mientras que las lluvias han sido escasas y durante octubre prácticamente no se han presentado precipitaciones en la región.

Sin embargo, hay una posibilidad de que el panorama cambie en los próximos días, ya que el Senamhi pronostica lluvias de intensidad mayormente moderada del 20 al 27 de octubre, las cuales podrían ayudar a humedecer los suelos y beneficiar a los agricultores y ganaderos que esperan agua para sus actividades.

Flores también advirtió que la sequedad del suelo aumenta las condiciones favorables para que el fuego se propague durante los incendios forestales, aunque aclaró que estos siniestros se originan principalmente por la intervención humana, por lo que pidió mayor responsabilidad para evitar nuevas emergencias.

El ingeniero recordó que Puno ya atravesó periodos de déficit hídrico en años anteriores, especialmente en 2022-2023 y 2023-2024, cuando la falta de pastos naturales obligó a los ganaderos a realizar la venta forzada de sus animales, una situación que podría repetirse si las lluvias no alcanzan para cubrir las necesidades de los cultivos y del ganado.

Ante este panorama, el especialista señaló que las autoridades y la población deben prepararse desde ahora frente a una posible escasez de agua entre diciembre y marzo, tomando medidas para proteger la agricultura y la ganadería, mientras se espera que las próximas precipitaciones ayuden a aliviar la sequedad que afecta a la región.

Redacción: William Hancco

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