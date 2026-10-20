Puno: Terminal zonal norte sigue vacío y transportistas operan en paraderos informales

Transportistas siguen ocupando paraderos informales en el jirón Lampa y la avenida Costanera, mientras la municipalidad busca que las empresas utilicen el terminal

Pachamama Radio
Pachamama Radio 20/10/2026

El terminal zonal norte de Puno permanece sin pasajeros ni unidades para distritos como Capachica, Huata, Coata y Paucarcolla, pese a su reapertura

Foto: Difusión

El terminal zonal norte de Puno, reabierto en dos ocasiones, hoy martes 20 de octubre ambas puertas principales están abiertas, se registra transportistas, pero no pasajeros para los distritos de la provincia, en la ciudad de Puno.

Los carriles de Paucarcolla, Capachica, Huata y Coata permanecen completamente vacíos, sin unidades que presten servicio de transporte distrital, en el interior del terminal ubicado en la zona norte de la ciudad.

La empresa Sur andino mantiene algunas unidades varadas para el servicio interprovincial hacia Juliaca, sin pasajeros que aborden algún vehículo para trasladarse a esa ciudad.

El gerente de transporte de la Municipalidad Provincial de Puno anunció hace semanas la invitación a otras empresas para que presten el servicio hacia las localidades y hasta ahora no hay unidades en operación.

Transportistas de Capachica y de otras localidades ocupan de manera informal paraderos en el jirón Lampa, esquina con la avenida Costanera, y en calles adyacentes, y el terminal está destinado a recibir esas unidades.

La expectativa es que las empresas de transporte usen el terminal zonal norte, obra construida para descongestionar los paraderos informales de la ciudad de Puno y dar uso de este espacio.

Redacción: Rony Cuyo 

 

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