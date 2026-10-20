Puno: Artesanas del Puerto Muelle de Puno se capacitaron en manejo de redes sociales

Artesanas y emprendedoras culturales del Puerto Muelle de Puno recibieron el 16 de octubre una capacitación sobre “Redes sociales y la radio como aliados de difusión”, para mejorar la promoción y visibilidad de sus productos y emprendimientos.
La iniciativa busca fortalecer las capacidades digitales de las participantes y darles el conocimiento necesario para usar estos medios, con el enfoque de comunicación para el desarrollo que guía la campaña.
Las participantes aprendieron nociones básicas de fotografía, y también a crear historias de producto, promocionar en redes sociales y advertir los peligros y estafas que circulan en la web.
Contenidos para visibilizar sus emprendimientos
La propuesta incluyó la generación de contenidos digitales y radiales que visibilizan los emprendimientos en las plataformas de Red Pachamama, mediante fotografía, historias de producto y piezas para radio y redes sociales.
El diagnóstico contempló una visita al Puerto Muelle de Puno para conversar con las artesanas y emprendedoras e identificar sus principales dificultades, y a partir de ello se organizarán acciones de coordinación, capacitación, registro, producción y difusión.
La campaña apunta a que artesanas y emprendedoras fortalezcan su presencia digital, con fotografía, historias de producto y contenidos para radio y redes sociales que difunde Red Pachamama en sus plataformas.