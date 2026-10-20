Senado votará este miércoles facultades legislativas al Ejecutivo

La Comisión de Constitución amplió el dictamen de 20 a 27 puntos, una modificación cuestionada por legisladores que advierten posibles límites constitucionales

Freed Guerra
Freed Guerra 20/10/2026

El Senado votará este miércoles 21 de octubre el proyecto que permite al Ejecutivo legislar por 90 días en seguridad ciudadana y prevención del fenómeno El Niño

Foto: Difusión

El pleno del Senado debatirá y votará este miércoles 21 de octubre, a las 10:00 a. m., el proyecto que delega al Ejecutivo la facultad de legislar en seguridad ciudadana y prevención del fenómeno de El Niño.

La Comisión de Constitución del Senado aprobó este lunes siete puntos adicionales al dictamen de Diputados, que autoriza decretos legislativos por 90 días, y el texto pasó a tener 27 ítems tras la modificación.

Seis de los puntos nuevos tratan sobre seguridad ciudadana y uno sobre El Niño, sin embargo a la votación no asistieron cinco parlamentarios:
Víctor Cutipa, Íber Maraví, Humberto Morales, Ruth Luque y Patricia Iturregui.

Críticas y defensa del dictamen

La parlamentaria Ruth Luque cuestionó que la comisión, presidida por Carlos Mesía, aprobara las modificaciones “sin resolver ni explicar” los límites constitucionales del Senado para incorporar materias que Diputados no aprobó.

Humberto Morales sostuvo que la comisión ha “desnaturalizado” lo aprobado por Diputados, y que este proceder “marca un parteaguas” y anticipa cómo tramitará el Senado lo que Diputados apruebe en cinco años.

La fujimorista Patricia Juárez pidió a la oposición “dar la cara” y asumir responsabilidades, pues la seguridad “no puede esperar”, y el oficialista Alejandro Aguinaga afirmó que el país exige responsabilidad, no cálculos políticos.

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