Kim Jong-un: Corea del Norte difunde fotos tras rumores de muerte

Las fotografías no han sido autenticadas de forma independiente y Alejandro Cao de Benós desmintió la versión, que circuló en redes sociales sin pruebas

Freed Guerra
Freed Guerra 20/10/2026

La agencia KCNA difundió imágenes de Kim Jong-un junto a su hija tras rumores no verificados sobre su muerte por una hemorragia cerebral

Foto: Difusión

El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, aparece vivo en fotografías que la agencia estatal KCNA difundió esta semana, tras rumores en internet de que había muerto por una hemorragia cerebral.

Las imágenes, reproducidas por Yonhap, muestran a Kim junto a su hija en la Exhibición Nacional de Ropa y Calzado 2026 en Pionyang, aunque no han sido autenticadas y no está claro cuándo se tomaron.

El rumor partió del disidente chino Wanjun Xie, quien afirmó en X (Antes Twitter) el domingo que Kim había muerto y que China envió 9 000 soldados a Pionyang, sin presentar prueba alguna de sus declaraciones.

Rumores sin pruebas y desmentido oficial

El delegado especial de Corea del Norte para las relaciones culturales, Alejandro Cao de Benós, desmintió la versión ante TN: “Es falso. Todo parte de una cuenta china de X”.

El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur informó el 30 de septiembre que Kim pesa unos 140 kilogramos y corre riesgo cardiovascular, pero que no se detectaron problemas de salud en él.

El legislador surcoreano Ji Seong-ho afirmó en 2020 que Kim había muerto tras una operación cardiovascular, pero se disculpó cuando el líder reapareció y entonces se especuló con que su hermana Kim Yo-jong asumiría el poder.

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