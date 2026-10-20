Puno: Trabajadores de limpieza del Hospital III Salcedo protestan por falta de equipos de protección y contratos

Más de 100 trabajadores del área de limpieza del Hospital III Salcedo, perteneciente a la Red Asistencial Puno de EsSalud, protestaron en los exteriores del establecimiento para exigir a la empresa Baram Clean la entrega de equipos de protección personal (EPP), materiales adecuados para el manejo de residuos contaminados y la firma de sus contratos laborales.

Una de las trabajadoras señaló que, desde el inicio de sus labores, el pasado 15 de octubre, no reciben todos los implementos necesarios para cumplir sus funciones. Denunció que los materiales entregados serían inadecuados para las tareas de limpieza hospitalaria, especialmente para la recolección frecuente de residuos potencialmente contaminados.

Los trabajadores también cuestionaron que hasta el momento no hayan firmado contratos laborales. Una de las manifestantes indicó que desconocen por cuánto tiempo trabajarán y cuáles son las condiciones de su vínculo laboral. Comparó esta situación con la de la anterior empresa contratista, Sinsa, con la que, según afirmó, recibían los materiales y firmaban sus contratos desde el primer día.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Otro de los reclamos está relacionado con las jornadas laborales. Los manifestantes aseguraron que habrían trabajado de manera continua y sin descanso, además de expresar su preocupación por la falta de respaldo ante un eventual accidente laboral. También exigieron la reposición del ingeniero René, quien, según su versión, habría sido retirado después de solicitar que se les entregaran los equipos de protección completos.

Los trabajadores indicaron que las deficiencias no afectarían únicamente al Hospital III Salcedo, sino también al personal asignado a establecimientos periféricos y otros servicios, entre ellos el Metropolitano y el Universitario. Por ello, pidieron que se garantice la dotación de materiales e indumentaria para todos los trabajadores de limpieza.

Los reclamos están dirigidos a Baram Clean, empresa encargada del servicio de limpieza. Durante la protesta, los trabajadores cuestionaron la falta de respuesta de sus responsables y exigieron que se atiendan sus demandas.

Hasta el momento, no se cuenta con la versión de la empresa Baram Clean ni de la Red Asistencial Puno de EsSalud sobre los cuestionamientos formulados por los trabajadores.