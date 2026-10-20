Defensoría del Pueblo advierte deficiencias en investigaciones por violencia escolar en la UGEL San Román

La falta de personal especializado y de recursos logísticos en la Comisión de Procesos Administrativos de la UGEL San Román podría afectar el esclarecimiento de casos de violencia escolar. El coordinador del Módulo Defensorial de Juliaca, Nivardo Enríquez Barriales, informó que recomendarán a la entidad reforzar esta área, tras advertir que en un caso denunciado por un padre de familia no se habrían realizado suficientes diligencias antes de disponer el archivo de la investigación.

El representante de la Defensoría del Pueblo explicó que, si bien la denuncia por presunta violencia física y psicológica contra una docente fue puesta en conocimiento de la comisión, las actuaciones se habrían limitado a recibir el descargo de la investigada, sin realizar otras diligencias necesarias para esclarecer los hechos. Esta situación motivó la intervención defensorial y el pedido de mayores garantías en la tramitación de estos procedimientos.

Enríquez Barriales sostuvo que las investigaciones no deben limitarse a revisar el registro de incidencias y recibir la versión de la persona investigada, sino que también deben contemplar, según corresponda, las declaraciones de los padres de familia, la recopilación de otros medios probatorios y las visitas a las instituciones educativas. Estas actuaciones, señaló, permitirían contar con mayores elementos para determinar las responsabilidades que correspondan.

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El coordinador defensorial advirtió, además, que el archivo de una investigación administrativa puede dejar a los padres de familia en una situación de desprotección, al señalar que no contarían con la posibilidad de apelar esa decisión. Por ello, consideró necesario que los procedimientos se desarrollen con rigor, transparencia y dentro de los plazos correspondientes.

Respecto a las condiciones de funcionamiento de la comisión, indicó que este órgano está integrado generalmente por tres miembros, entre ellos un representante del sindicato del SUTE. Sin embargo, cuestionó que la falta de profesionales especializados, particularmente abogados, así como las limitaciones logísticas, puedan dificultar el desarrollo oportuno de las investigaciones.

Precisó que, durante una intervención anterior en la UGEL San Román, el director de la entidad les habría informado sobre la renuncia de un abogado y la posterior contratación de otro profesional para atender estos procedimientos. A criterio de Enríquez Barriales, contar con un solo abogado resultaría insuficiente, por lo que solicitarán información sobre el número de trabajadores, secretarios y profesionales asignados, además de los recursos disponibles para el funcionamiento de esta área.

La Defensoría del Pueblo también pedirá un reporte estadístico sobre los procesos administrativos que tramita la UGEL San Román, incluidos los que se encuentran en curso y los que fueron archivados. Con esta información buscarán evaluar el desempeño de la comisión y determinar si las condiciones actuales permiten investigar adecuadamente las denuncias.

El pronunciamiento se produce en un contexto de preocupación por la violencia en las instituciones educativas de la provincia. Según información difundida anteriormente por la UGEL San Román, la entidad tenía registrados 51 casos de violencia escolar en la plataforma SíseVe, de los cuales 10 correspondían a presuntos tocamientos indebidos atribuidos a personal de instituciones educativas contra estudiantes. La entidad había señalado que estos últimos se encontraban en proceso administrativo sancionador.

Enríquez Barriales aclaró que su observación no responde a una cantidad de quejas que hayan quedado necesariamente sin atención, sino a la necesidad de garantizar que las denuncias remitidas a la comisión sean investigadas con todas las diligencias pertinentes y que las limitaciones de personal o logística no terminen perjudicando el esclarecimiento de los hechos.