Escolares de Puno pagan S/ 1.50 de pasaje y sufren maltratos de transportistas

Los escolares de Puno pagan S/ 1.50 de pasaje y soportan malos tratos de algunos transportistas cuando intentan pagar menos, advirtió Luis Paredes, padre de familia que pidió la intervención de las autoridades. La situación afecta a los estudiantes en sus recorridos diarios por distintos sectores de la ciudad y motivó la alerta del progenitor.

El caso se repitió varias veces con el hijo de Paredes, quien por temor a discutir con los conductores prefiere pagar lo que le piden. Incluso, el adolescente anotó la placa X1R-712, de una unidad de la línea 60, para identificar el vehículo involucrado. El registro del vehículo respalda la denuncia presentada por el padre de familia.

La preocupación del progenitor radica en que los escolares no se sienten seguros para reclamar por el costo de sus pasajes, puesto que los transportistas no respetan sus derechos como estudiantes. La ley N° 26271 establece que los escolares pagan como máximo el 50% de la tarifa del pasaje adulto en el transporte público urbano e interurbano.

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El padre también señaló a las líneas 60 y 70, cuyos vehículos circulan por diferentes sectores de la ciudad, y cuestionó que se cobre S/ 1.50 por recorridos cortos, como el tramo que va de Salcedo hasta Laykakota. El cobro excesivo contradice la norma que protege a los estudiantes en el transporte público.

Ante esta situación, Luis Paredes pidió que la Municipalidad Provincial de Puno y el área de Sub Gerencia de Transportes intervengan para revisar las tarifas y el trato que reciben los estudiantes. Considera que los menores no deben pasar por insultos al momento de ir a sus centros de estudio.

Se espera que la autoridad fiscalice el cobro de los pasajes escolares y el trato que reciben los estudiantes por parte de algunos transportistas. La verificación de las denuncias permitirá adoptar las medidas correspondientes frente a posibles cobros indebidos y maltratos en el servicio.

Redacción: William Hancco