Puno: Vecinos de Ventilla rechazan servidumbre para torres de alta tensión y cuestionan pagos de Alupar SAC

Vecinos de la asociación Nuevo Puno, en la zona de Ventilla, llegaron hasta la ciudad de Puno para rechazar la instalación de torres y el tendido de cables de alta tensión sobre sus terrenos, como parte de un proyecto vinculado al suministro eléctrico para actividades mineras. Los propietarios cuestionan a la empresa Alupar SAC por ofrecer, según denuncian, montos insuficientes por la servidumbre de sus predios y aseguran que el nuevo trazo dividiría sus terrenos destinados a vivienda.

Lucho Quispe Mamani, dirigente de los vecinos, señaló que la empresa estaría ofreciendo 1.636 dólares por lote por un periodo de 30 años, monto que consideró insuficiente frente a los gastos e impuestos que deben asumir los propietarios. Indicó que varios vecinos adquirieron estos terrenos hace aproximadamente 14 años con la intención de construir sus viviendas en el futuro, aunque actualmente algunos los utilizan para actividades agrícolas.

El dirigente denunció que representantes de la empresa habrían visitado individualmente a los propietarios para conseguir sus firmas, utilizando argumentos que, según afirmó, les hacían creer que perderían sus terrenos si no aceptaban las condiciones propuestas. Precisó que alrededor de 10 vecinos de su asociación ya habrían firmado los documentos, mientras que cerca de 30 propietarios estarían afectados por el proyecto.

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Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el cambio del trazo de la línea de alta tensión. Según Quispe Mamani, inicialmente el recorrido previsto desde Totorani seguía otra dirección; sin embargo, habría sido modificado y ahora atravesaría los terrenos de la asociación, dividiendo algunos predios. El dirigente sospecha que el cambio respondería a negociaciones con otros propietarios, aunque no presentó pruebas que permitan confirmar esa afirmación.

Asimismo, cuestionó la actuación de la Municipalidad Provincial de Puno y señaló que solicitaron información documentada sobre el proyecto, pero todavía no habían recibido una respuesta formal. Según relató, durante una conversación con representantes municipales les indicaron que la empresa contaría con una concesión relacionada con energía para la actividad minera. No obstante, aseguró que les habrían manifestado que aún no se otorgó autorización municipal para el proceso de socialización.

Quispe Mamani también cuestionó la intervención de una persona identificada por los vecinos como Alexander Urbina Cajas, a quien atribuyó presiones para que aceptaran las condiciones de la servidumbre. El dirigente indicó que no les habría mostrado una credencial que acreditara su condición de abogado. Estas afirmaciones corresponden a la versión de los manifestantes y requieren la respuesta de la persona aludida y de la empresa.

Frente a esta situación, los propietarios anunciaron que no están dispuestos a ceder sus terrenos bajo las condiciones planteadas y convocaron a otros afectados por el recorrido de la línea, desde la subestación hasta Cancharani, a organizarse para defender sus propiedades.

Los vecinos exigen que se les informe de manera transparente sobre el proyecto, el recorrido definitivo de las torres y los cables de alta tensión, así como los criterios utilizados para determinar los montos ofrecidos por la servidumbre. También demandan una respuesta documentada de las instituciones públicas involucradas.