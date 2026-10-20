Pobladores de Huancané exigen presupuesto para construir dos tramos de carretera pendientes desde hace más de tres años

Autoridades comunales y pobladores de la provincia de Huancané llegaron al Gobierno Regional de Puno para exigir avances en dos proyectos viales que llevan más de tres años en gestión y aún no cuentan con las condiciones necesarias para iniciar su ejecución. El alcalde del centro poblado Nuevo Progreso de Cuyuraya, Rufino Gutiérrez Mamani, informó que esperan la aprobación de los estudios del primer tramo y la culminación del expediente técnico del segundo, además de garantías sobre el financiamiento de ambas obras.

El primer proyecto comprende la carretera Huancané–Guatasani, con una extensión aproximada de 14,5 kilómetros. Según Gutiérrez Mamani, la resolución correspondiente estaría próxima a emitirse, paso que permitiría continuar con los trámites para gestionar el presupuesto requerido para su ejecución.

El segundo tramo corresponde a la carretera Chucaillo–Niquechico, que supera los 15 kilómetros y presenta mayores retrasos. De acuerdo con la información que manejan las autoridades locales, los estudios del expediente técnico tendrían un avance estimado de entre el 40 % y el 60 %, por lo que todavía quedan etapas pendientes para completar el proyecto.

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El alcalde señaló que uno de los inconvenientes estaba relacionado con la falta de un profesional para atender aspectos técnicos, situación que, según indicó, ya habría sido superada con la incorporación de un ingeniero. Ahora esperan que se aceleren los procedimientos para completar el expediente técnico del segundo tramo.

Respecto a las responsabilidades institucionales, precisó que la carretera Huancané–Guatasani está a cargo del Gobierno Regional de Puno, mientras que el proyecto Chucaillo–Niquechico se desarrolla mediante un convenio entre la Municipalidad Provincial de Huancané y el gobierno regional. Los pobladores esperan que ambas instituciones mantengan sus compromisos y garanticen los recursos necesarios para concretar las obras.

Gutiérrez Mamani llegó a la sede regional acompañado de presidentes de comunidades y tenientes gobernadores de la zona, quienes buscan conocer el estado actual de los proyectos y obtener compromisos concretos sobre los siguientes pasos. La reunión con los funcionarios estaba prevista para las 10 de la mañana, aunque al momento de la entrevista todavía aguardaban la convocatoria del equipo técnico.

Los pobladores esperan que se agilicen los procedimientos administrativos, se culminen los estudios pendientes y se asegure el presupuesto para ambas carreteras, consideradas importantes para mejorar la conectividad de las comunidades de la zona norte de Huancané. Sin embargo, aún está pendiente conocer fechas concretas para el inicio de las obras y la confirmación de los recursos destinados a su ejecución.