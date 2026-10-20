Gobernador Richard Hancco recibe reprimenda de senadores por hospitales paralizados en Puno

El gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco, recibió una reprimenda de los senadores durante su participación en la Comisión de Presupuesto del Parlamento nacional, donde le cuestionaron su poca capacidad de gasto y gestión para concluir proyectos hospitalarios, de infraestructura vial y otros que se arrastran desde gestiones anteriores. El senador Edgar Mancha le advirtió sobre las obras paralizadas en la región.

El legislador Edgar Mancha detalló la magnitud del problema. El Hospital de Puno, con más de S/ 300 millones, permanece paralizado, al igual que el de Ilave, el Instituto Manuel Núñez Butrón de Juliaca y diversas obras viales. Mancha atribuyó esta situación a la incapacidad de la gestión regional para ejecutar los proyectos y concluirlos en beneficio de la población.

Los cuestionamientos también alcanzaron el plano de la corrupción. El senador Mancha citó datos de la Contraloría General de la República. Puno ocupa el quinto lugar a nivel nacional en índice de corrupción, con alto perjuicio económico por inconducta funcional. Los actos de corrupción derivan de la ineficiencia administrativa y generaron un perjuicio de cientos de millones en obras públicas.

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En el ámbito presupuestal, el senador Moisés Chipana formuló una advertencia adicional. Los proyectos hospitalarios de Ilave, Juli y Huancané, pese a estar en ejecución, no tienen presupuesto asignado para 2027. El legislador lamentó esta situación y recordó que detrás de cada obra hay familias que requieren salud, agua, educación y mejores oportunidades para su desarrollo.

La exposición del gobernador Richard Hancco ante la Comisión de Presupuesto del Parlamento nacional derivó en estas observaciones. Los senadores calificaron los datos de Puno como lamentables y exigieron explicaciones sobre la paralización de obras emblemáticas y la falta de previsión presupuestal para el próximo año fiscal.

El cuestionamiento se centró en la gestión de los recursos públicos. La poca capacidad de gasto y la ineficiencia administrativa fueron los ejes de las críticas formuladas por los legisladores, quienes señalaron que los actos de corrupción y la falta de ejecución presupuestal afectan directamente a la población de la región.