Marcelino Tonconi defiende en segunda vuelta a su hermano prófugo y con recompensa vigente pese a condena de ocho años y casos de investigación de corrupción en el GORE Tacna

El candidato al Gobierno Regional de Puno por Juntos por el Perú, Jhomar Marcelino Tonconi Quispe, afirma en la segunda vuelta que su hermano Juan Tonconi Quispe, exgobernador regional de Tacna, es inocente, pese a una condena ratificada e incluso su hermano se encuentra en el programa de recompensas del Ministerio del Interior por el cual ofrecen 20 mil soles por información para su captura y otras acusaciones fiscales en su contra.

Un giro en el discurso marca la campaña de Tonconi Quispe. En la primera vuelta, el candidato intentó desmarcarse de su hermano. Sostuvo que no residía ni operaba en Tacna durante la gestión de Juan Tonconi y que la responsabilidad penal es individual.

Sin embargo, un fallo ratificado contradice esa tesis. La Sala Penal Superior de Tacna confirmó el 20 de agosto de 2024 una condena de ocho años de prisión efectiva contra Juan Tonconi por peculado doloso agravado y ordenó su captura.

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El expediente 192-2020 detalla el origen de la condena. La Fiscalía Anticorrupción probó que Tonconi cobró entre 2015 y marzo de 2017 como docente de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y subgerente municipal en Gregorio Albarracín Lanchipa, sin sustentar la superposición horaria.

Por otra parte, la tesis de continuidad enfrenta la acusación por la Adenda 6 del Hospital Hipólito Unanue, el cual a la fecha sigue sin ejecutarse. La fiscal Naydú Lazo acusó a Juan Tonconi de colusión agravada y pidió siete años y seis meses de prisión efectiva con una reparación civil de más de S/ 60 millones.

El detalle de la imputación revela el punto central. La Fiscalía sostiene que Tonconi facilitó la alteración del cronograma y la aprobación acelerada de un tercer adelanto de más de S/ 22 millones para el Consorcio Salud Tacna en el Hospital Hipólito Unanue.

Además, las advertencias previas rodean la decisión sobre la Adenda 6. La gestión anterior declaró improcedente la solicitud de forma reiterada y la Contraloría advirtió que el costo debía ser asumido por el contratista.

El propio discurso del exgobernador sustentó su inclusión. La Procuraduría Anticorrupción presentó como prueba su informe de los primeros 100 días, donde afirmó realizar un “seguimiento permanente” a la obra. La acusación comprende a siete exfuncionarios y directivos del consorcio.

La pesquisa patrimonial toca al candidato. La Fiscalía de Lavado de Activos de Tacna lo incluye como presunto testaferro de su hermano en el expediente 01652-2024-84-201. Los allanamientos del 21 de junio de 2024 hallaron una camioneta Toyota Hilux que él adquirió por $35 mil.

Asimismo, las donaciones de empresas amplían la tesis fiscal. En 2023, Jhomar Tonconi recibió por donación una empresa con capital superior a S/ 2 millones, procedente de otro presunto testaferro de su hermano. La Fiscalía describe esa operación como un mecanismo de ocultamiento.

Los aportes electorales completan el expediente. La Fiscalía registra cuatro entregas en efectivo de S/ 3 900 cada una, realizadas en dos meses para la campaña de 2018 de Juan Tonconi. Las considera fraccionamientos sospechosos respecto a los ingresos de Jhomar en ese momento.

Frente a esos señalamientos, el candidato asegura tener “manos limpias”. Atribuye las imputaciones a una guerra sucia de contrincantes políticos en la campaña al Gobierno Regional de Puno y declara que facilita al Ministerio Público la valoración de sus inmuebles.

El proceso judicial sigue abierto. La acusación formal por la Adenda 6 se presentó el 17 de julio de 2026 ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna. Juan Tonconi mantiene la condición de prófugo y el caso se encuentra en etapa intermedia.