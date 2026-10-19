Regidor Efraín Colca Borda admite que transportistas lo buscaron y justifica su voto ausente en Puno

El regidor afirmó que los transportistas son sus amigos y explicó que no pudo votar durante la sesión virtual; el sector evalúa solicitar cambios a la norma municipal

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 19/10/2026

Efraín Colca confirmó que dirigentes transportistas le pidieron reconsiderar la ordenanza de transporte urbano y atribuyó su ausencia en la votación a una falla de señal

Foto: JAC

El regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, Efraín Colca Borda confirmó que dirigentes de transportistas le solicitaron presentar un documento de reconsideración contra la ordenanza municipal que plantea reformas en el transporte urbano, ente ello afirmo “son mis amigos”.

Colca confirmó que no votó sobre la aprobación de la norma durante la sesión virtual del pasado jueves. Atribuyó su ausencia a una falla de señal que interrumpió su conexión justo cuando se realizaba la votación del dispositivo municipal.

Ante las dudas por su ausencia, el regidor sostuvo: “No creo que sea sospechoso, esto ha sido una falla de comunicación”. Explicó que perdió la señal durante tres o cuatro minutos y no solicitó la reconsideración para emitir su voto.

Colca explicó que pensaba pedir aplazar la sesión por tres documentos de transportistas. Uno provenía de empresarios del servicio urbano y dos de taxis pero no procedió porque el debate había concluido y faltaba el dictamen de comisión.

Fuentes de este medio informaron que los transportistas evalúan solicitar al Ejecutivo una reevaluación de la ordenanza. Algunos puntos no favorecerían a sus intereses y el caso genera interrogantes sobre la participación de los regidores en la aprobación de la norma.

La aplicación de la ordenanza dependerá de su publicación oficial. Los transportistas evalúan presentar un pedido de reconsideración ante el Ejecutivo aunque cualquier modificación deberá seguir el procedimiento correspondiente. El Concejo Municipal podría revisar la norma si recibe una solicitud formal.

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