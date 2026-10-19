Indecopi ignora denuncia por concertación de pasaje urbano en Puno sostiene regidor municipal

La denuncia fue impulsada desde el 1 de octubre, mientras una nueva ordenanza municipal busca reorganizar el transporte urbano y el regidor espera una evaluación oficial

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 19/10/2026

Lizardo Rojas denunció una presunta concertación de precios por el pasaje urbano de S/ 1,50 y afirmó que Indecopi aún no responde al pedido de intervención

Foto: JAC

El regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, Lizardo Rojas impulsó una denuncia administrativa por presunta concertación de precios en el transporte público ante Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en Puno. La entidad aún no responde al pedido vinculado con el incremento del pasaje urbano a S/ 1,50.

Rojas explicó que desde el 1 de octubre alertó sobre unidades móviles que obligaban a pagar S/ 1,50. Calificó esta práctica como concertación de precios y solicitó que Indecopi actúe de oficio sin necesidad de un reiterativo. Hasta el momento, la entidad no emitió respuesta alguna.

“Indecopi tendría que hacer de oficio este trabajo y, hasta el momento, no tenemos ningún tipo de respuesta”, afirmó Rojas. El regidor reiteró que su rol fue alertar sobre el cobro desde el 1 de octubre y espera una acción directa frente a la presunta práctica.

La iniciativa municipal aprobada este último jueves prevé derogar las Ordenanzas 288-2010-MPP y 326-2012-MPP. También modifica la Ordenanza 084-2021 y aprueba el Nuevo Reglamento del Servicio de Transporte Público Regular Urbano para la provincia de Puno.

El regidor sostiene que hoy muchas empresas cobran S/ 1, a comparación del 1 de octubre. A su juicio, el mercado regula mejor el precio tras la aprobación de la norma municipal que busca ordenar el servicio de transporte urbano en la provincia.

Sobre la ruta libre y el regreso del pasaje a S/ 1 para todos, Rojas indicó que la Municipalidad no puede fijar el precio. Pidió calma mientras la ordenanza se publica y entra en aplicación para determinar el futuro del cobro del pasaje urbano en Puno.

La denuncia permanece sin respuesta de Indecopi. El regidor espera que la entidad actúe de oficio y evalúe la presunta concertación de precios que afectó a los usuarios del transporte público desde el 1 de octubre en la provincia de Puno.

Mientras la ordenanza aguarda su publicación, el caso sigue abierto. La Municipalidad no puede fijar el precio del pasaje y el mercado regula el cobro, según Rojas, quien insistió en la necesidad de una respuesta oficial de Indecopi ante la denuncia presentada.

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