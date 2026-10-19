Keiko Fujimori discrimina a Puno tras incendios forestales porque la región no votó por ella según analista

El docente atribuyó la falta de atención a razones políticas y exhortó a la población a organizarse para exigir ayuda a las familias rurales y al sector agropecuario

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 19/10/2026

Constantino Quille cuestionó la falta de apoyo del Gobierno central a Puno durante los incendios forestales y pidió medidas ante el déficit hídrico y El Niño

Foto: JAC

El docente, Constantino Quille desde la región de Puno acusa a la presidenta de la República, Keiko Fujimori de discriminar a la región tras los incendios forestales porque los pobladores no votaron por ella. La falta de atención oficial se habría convertido en una represalia política.

Para Quille, la mandataria incumple las promesas de su campaña. Solo una minoría de puneños la respaldó en las elecciones y esa situación se reflejaría en el trato que recibe la región. El país atraviesa una crisis económica, social, política, cultural y educativa.

El analista exhortó a la población a organizarse y exigir atención del Gobierno central. “La sociedad puneña debemos organizarnos y protestar si es posible”, manifestó. También planteó salir a los medios de comunicación o viajar a Lima para hacer respetar las necesidades.

El maestro señaló que Puno no recibió apoyo del Gobierno central durante los incendios forestales. Otras regiones contaron con helicópteros mientras la región permaneció sin asistencia. Ante esta situación, mencionó comentarios sobre una supuesta «mano negra» oficialista.

En el campo, los campesinos carecen de recursos hídricos y necesitan apoyo urgente. Exigió medidas concretas para garantizar el acceso al agua y atender a las familias rurales afectadas por la falta de recursos y la amenaza del déficit hídrico.

Frente a la amenaza del fenómeno El Niño, sostuvo que la población debe exigir acciones concretas. El Gobierno central, los senadores y los diputados deben prevenir sus efectos y garantizar recursos para la región ante el riesgo que enfrentan la agricultura y la ganadería.

Advirtió que Puno necesita atención oportuna y no promesas. La región requiere respaldo ante el riesgo que enfrentan las familias más vulnerables y las actividades agrícolas y ganaderas, en un contexto de crisis y de falta de apoyo oficial.

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