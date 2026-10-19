Ananea: Dictan prisión preventiva contra sujeto que asaltó un bar

El asalto ocurrió el 9 de octubre en La Rinconada, donde tres sujetos amenazaron con un arma de fuego a los presentes; la víctima reconoció a uno de los presuntos implicados

Ivan Coari
Ivan Coari 19/10/2026

Fiscalía de Ananea logró nueve meses de prisión preventiva contra Luis E. C. P., investigado por robar un celular y S/ 1,650 en un bar

Foto: IRSC

Un pedido de cerveza habría sido la puerta de entrada a un violento asalto en el centro poblado la Rinconada del distrito de Ananea, donde una trabajadora de un bar fue amenazada con un arma de fuego y despojada de su celular y S/ 1,650. Por este caso, la Fiscalía de Ananea logró nueve meses de prisión preventiva contra Luis E. C. P., investigado por robo agravado.

El asalto ocurrió el 9 de octubre de 2026, alrededor de las 18:00 horas, cuando la agraviada, Raquel V. Y. C., abrió la puerta del establecimiento a tres sujetos que solicitaron comprar cervezas. Dos de ellos vestían mamelucos mineros y llevaban el rostro cubierto con pasamontañas.

Una vez dentro del bar, los sujetos apuntaron con un arma de fuego y amenazaron a las personas presentes, luego sustrajeron a la trabajadora un teléfono celular y S/ 1,650 en efectivo, para después huir con rumbo desconocido.

Tras el robo, la agraviada y el propietario del establecimiento acudieron a la comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP) de La Rinconada para denunciar el hecho, lo que dio inicio a las diligencias urgentes para identificar y ubicar a los responsables.

Durante las acciones policiales, la agraviada reconoció a Luis E. C. P. como uno de los presuntos coautores cuando lo encontró en una calle céntrica, por lo que los agentes procedieron a intervenirlo y detenerlo en el marco de las diligencias por el caso.

La Fiscalía Provincial Mixta de Ananea, representada por el fiscal Nimer Bautista Quilla, consiguió que el juzgado dictara nueve meses de prisión preventiva contra el investigado por el presunto delito de robo agravado, mientras continúan las actuaciones correspondientes al proceso.

Etiquetas:
Ivan Coari

Recomendado

Juliaca: Sujeto es intervino cuando inhalaba terocal en parque las Carmelitas Juliaca

Juliaca: Sujeto es intervino cuando inhalaba terocal en parque las Carmelitas

Internacional: Juez de Miami ordena arresto contra Raúl Castro por derribo de avionetas Internacional

Internacional: Juez de Miami ordena arresto contra Raúl Castro por derribo de avionetas

Kenji Fujimori anuncia su retorno a la política con un movimiento Nacional

Kenji Fujimori anuncia su retorno a la política con un movimiento

Oposición de comerciantes y falta de acuerdos mantienen paralizado proyecto del mercado Cerro Colorado en Juliaca Juliaca

Oposición de comerciantes y falta de acuerdos mantienen paralizado proyecto del mercado Cerro Colorado en Juliaca

Acora no tiene asegurado financiamiento para llevar a los Chacareros Lawakumus al lanzamiento de la Candelaria 2027 en Lima Puno

Acora no tiene asegurado financiamiento para llevar a los Chacareros Lawakumus al lanzamiento de la Candelaria 2027 en Lima

Los Machuaychas cuestionan falta de identidad en la plaza de Armas de Juliaca Juliaca

Los Machuaychas cuestionan falta de identidad en la plaza de Armas de Juliaca

UGEL San Román registra 51 casos de violencia escolar y reporta 10 casos de tocamientos indebidos San Román

UGEL San Román registra 51 casos de violencia escolar y reporta 10 casos de tocamientos indebidos

Dudas en la información de damnificados y falta de colaboración para identificar responsables complican atención tras incendios en Puno Puno

Dudas en la información de damnificados y falta de colaboración para identificar responsables complican atención tras incendios en Puno