Ananea: Dictan prisión preventiva contra sujeto que asaltó un bar

Un pedido de cerveza habría sido la puerta de entrada a un violento asalto en el centro poblado la Rinconada del distrito de Ananea, donde una trabajadora de un bar fue amenazada con un arma de fuego y despojada de su celular y S/ 1,650. Por este caso, la Fiscalía de Ananea logró nueve meses de prisión preventiva contra Luis E. C. P., investigado por robo agravado.

El asalto ocurrió el 9 de octubre de 2026, alrededor de las 18:00 horas, cuando la agraviada, Raquel V. Y. C., abrió la puerta del establecimiento a tres sujetos que solicitaron comprar cervezas. Dos de ellos vestían mamelucos mineros y llevaban el rostro cubierto con pasamontañas.

Una vez dentro del bar, los sujetos apuntaron con un arma de fuego y amenazaron a las personas presentes, luego sustrajeron a la trabajadora un teléfono celular y S/ 1,650 en efectivo, para después huir con rumbo desconocido.

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Tras el robo, la agraviada y el propietario del establecimiento acudieron a la comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP) de La Rinconada para denunciar el hecho, lo que dio inicio a las diligencias urgentes para identificar y ubicar a los responsables.

Durante las acciones policiales, la agraviada reconoció a Luis E. C. P. como uno de los presuntos coautores cuando lo encontró en una calle céntrica, por lo que los agentes procedieron a intervenirlo y detenerlo en el marco de las diligencias por el caso.

La Fiscalía Provincial Mixta de Ananea, representada por el fiscal Nimer Bautista Quilla, consiguió que el juzgado dictara nueve meses de prisión preventiva contra el investigado por el presunto delito de robo agravado, mientras continúan las actuaciones correspondientes al proceso.