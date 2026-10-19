Juliaca: Trabajador y jefe de la policía municipal se enfrentan por perdida de celular

Ambos trabajadores mantienen versiones opuestas sobre la pérdida de un celular en el mercado Santa Bárbara y exigen esclarecer los hechos mientras anuncian medidas legales

Ivan Coari
Ivan Coari 19/10/2026

Armando Chayña acusó al subgerente Tito Merino de llamarlo ladrón sin pruebas; el funcionario negó la imputación y anunció acciones legales por presunta difamación

Foto: IRSC

Una acusación por la pérdida de un celular terminó en un enfrentamiento entre dos trabajadores de la Policía Municipal de Juliaca, Armando Chayña Benique denunció que el subgerente Tito Merino Huayhua lo llamó ladrón sin presentar pruebas, mientras que el funcionario negó haberlo acusado y anunció que tomará acciones legales por presunta difamación.

Chayña afirmó que el incidente ocurrió en el mercado Santa Bárbara, donde Merino lo habría señalado como responsable de la desaparición del equipo de un trabajador de seguridad interna, según su versión, las expresiones del funcionario lo humillaron y afectaron su estado emocional, por lo que pidió justicia y una reparación por daños morales.

El trabajador también acusó a Merino de sacar dinero de su chaleco y utilizar parte de este para comprar gaseosa para sus compañeros, además, sostuvo que las acusaciones perjudicaron su imagen laboral y pidió que el responsable de la Policía Municipal sea retirado del cargo, sin embargo, estas afirmaciones no cuentan con una versión probatoria presentada en la entrevista.

Por su parte, Merino negó rotundamente las acusaciones y explicó que un trabajador de seguridad interna reportó la pérdida de su celular, ocurrida presuntamente entre las cuatro y cinco de la tarde del día anterior, por ello, aseguró que llamó a Chayña y le pidió aclarar lo sucedido, sin señalarlo como responsable del robo.

El funcionario sostuvo que pidió al trabajador afectado presentar un informe para esclarecer la desaparición del equipo y rechazó también las acusaciones de presunta extorsión formuladas en su contra, al considerar que perjudican su honor y reputación, anunció que enviará una carta notarial a Chayña para exigir que se rectifique.

Mientras ambos mantienen versiones opuestas sobre lo ocurrido, Chayña exige una reparación por los presuntos daños morales y Merino anuncia medidas legales por difamación, el caso queda sujeto al esclarecimiento de los hechos y a las investigaciones que correspondan para determinar las responsabilidades.

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