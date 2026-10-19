San Román: Autoridades de salud nuevamente movilizan 120 brigadas para vacunar contra el sarampión

La persistencia de casos de sarampión mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de San Román, que este martes 20 de octubre desplegarán más de 120 brigadas de vacunación casa por casa en Juliaca y San Miguel, ante las brechas que aún impiden proteger a toda la población, especialmente a los menores de cinco años.

La coordinadora de Inmunizaciones de la RIS San Román, Judith Quiza Aedo, informó que la cobertura de vacunación alcanza el 83 %, pero todavía hay personas que necesitan completar sus dosis, entre ellas niñas, niños y jóvenes menores de 30 años, por lo que pidió reforzar la protección mediante la Tercera Jornada Nacional de Vacunación, del 19 al 25 de octubre.

Durante esta jornada, las brigadas buscarán completar el Esquema Nacional de Inmunización desde los recién nacidos hasta los adultos mayores, con vacunas gratuitas y seguras para prevenir distintas enfermedades, mientras los equipos recorrerán viviendas para identificar a quienes tienen dosis pendientes.

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En los menores de cinco años se priorizarán vacunas como la pentavalente, que protege contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la neumonía, la meningitis y la hepatitis B, mientras que en escolares y adolescentes se promoverá la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), que ayuda a prevenir diversos tipos de cáncer.

Las gestantes podrán recibir las vacunas correspondientes a su etapa de embarazo, incluidas las de protección contra el virus respiratorio sincitial (VRS), entre las semanas 32 y 36, además de las vacunas Tdap y contra la hepatitis B, según corresponda.

Por su parte, los adultos mayores podrán acceder a las vacunas contra la influenza y el neumococo, como parte de esta jornada que busca reducir las brechas de inmunización en Juliaca y San Miguel, en un contexto en el que las autoridades sanitarias mantienen la preocupación por los casos de sarampión.