San Román: En la región Puno solo el 18% de los empleos están en la formalidad

Solo entre el 17% y el 18% del empleo en la región Puno es formal, una cifra que refleja la gravedad de la informalidad laboral, advirtió Isaías Serruto Mujica, intendente regional de SUNAFIL, quien alertó que este problema continúa creciendo y afecta los derechos y beneficios de miles de trabajadores.

El funcionario señaló que incluso existen empresas que mantienen a parte de su personal en planilla y a otros trabajadores fuera del registro formal, una práctica que calificó como preocupante porque quienes realizan las mismas labores deben recibir igual remuneración y beneficios laborales, sin distinciones por su condición de contratación.

Frente a este escenario, SUNAFIL desarrolla charlas de orientación, capacitaciones y asistencia técnica dirigidas a empleadores de distintos sectores económicos, mientras que, cuando no se cumplen las obligaciones laborales, inicia procedimientos de fiscalización que pueden terminar en propuestas de sanción.

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Serruto advirtió que trabajar informalmente no garantiza mayores ingresos, como algunos creen, pues limita el acceso al sistema financiero y expone a empleadores y trabajadores a asumir gastos por accidentes laborales que podrían estar cubiertos por un seguro, además de dejar a los empleados sin los beneficios que les corresponden.

Para detectar incumplimientos, SUNAFIL realiza operativos coordinados con instituciones como SUNAT, el Ministerio Público y Migraciones, además de recibir denuncias laborales y contar con mecanismos para reservar la identidad de quienes alertan sobre posibles vulneraciones de sus derechos, con el fin de reducir el temor a represalias.

Asimismo, el intendente informó que los trabajadores pueden utilizar el aplicativo “Verifica tu Chamba” para comprobar si figuran en planilla, ingresando los datos de su centro laboral, si el sistema detecta que no están registrados, genera una alerta para que SUNAFIL evalúe el caso, priorizando la orientación y el cumplimiento de las obligaciones antes que la imposición de multas.